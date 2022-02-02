İstek Okulları giriş sınavı ne zaman? 2022 İstek Okulları bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu mu?

İstek Okulları, anaokulundan üniversite dönemine kadar eğitim veren okulların arasında yer alıyor. İstek Okulları 2022 giriş sınavı tarihini merak konusuydu. Beklenen sınav tarihleri belli oldu. Ayrıca sınava giren öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceği ifade edildi. İşte merak edilenler...

İSTEK OKULLARI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

2022 İstek Okulları giriş sınavının ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. İstek Okulları giriş sınavı 9. sınıflar ve 5. sınıflar için 12-13 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. 9. sınıflar için sınav 12 Şubat 2022'de, 5. sınıflar için ise sınav 13 Şubat 2022'de düzenlenecek.

Kontenjanların kampüslere göre değişiklik göstereceği ifade edildi. Ayrıca sınava katılım sağlayan öğrenciler, yüzde 100'e kadar burslu okuma fırsatına sahip olacak. Sınav için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

Geçtiğimiz yıl İstek Okulları bursluluk sınavı koronavirüs kapsamında düzenlenmiş ve 8-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Söz konusu sınava binlerce öğrenci katılım gösterdi ve öğrenciler başarılarına göre burs imkanına sahip oldu. 2022 bursluluk sınavının tarihini kurum belirledi.



