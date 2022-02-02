HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. İstek Okulları giriş sınavı ne zaman? 2022 İstek Okulları bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu mu?

İstek Okulları giriş sınavı ne zaman? 2022 İstek Okulları bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu mu?

02.02.2022 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022'nin gelmesiyle özel okulların ücretleri açıklandı. Özel okullarda burslu okumak için birçok öğrenci ve öğrenci velisi bursluluk sınavları tarihlerini ve ücretlerini araştırmaya koyuldu. Peki İstek Okulları giriş sınavı ne zaman? İstek Okulları sınavları koronavirüs tedbirlerine göre gerçekleştirilecek. İşte İstek Okulları sınav tarihi...

İstek Okulları giriş sınavı ne zaman? 2022 İstek Okulları bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu mu?

İstek Okulları, anaokulundan üniversite dönemine kadar eğitim veren okulların arasında yer alıyor. İstek Okulları 2022 giriş sınavı tarihini merak konusuydu. Beklenen sınav tarihleri belli oldu. Ayrıca sınava giren öğrencilerden herhangi bir ücret talep edilmeyeceği ifade edildi. İşte merak edilenler...

İSTEK OKULLARI GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

2022 İstek Okulları giriş sınavının ne zaman gerçekleştirileceği belli oldu. İstek Okulları giriş sınavı 9. sınıflar ve 5. sınıflar için 12-13 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. 9. sınıflar için sınav 12 Şubat 2022'de, 5. sınıflar için ise sınav 13 Şubat 2022'de düzenlenecek.

İstek Okulları giriş sınavı ne zaman? 2022 İstek Okulları bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu mu?

Kontenjanların kampüslere göre değişiklik göstereceği ifade edildi. Ayrıca sınava katılım sağlayan öğrenciler, yüzde 100'e kadar burslu okuma fırsatına sahip olacak. Sınav için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.

İstek Okulları giriş sınavı ne zaman? 2022 İstek Okulları bursluluk sınavı başvuru tarihi belli oldu mu?

Geçtiğimiz yıl İstek Okulları bursluluk sınavı koronavirüs kapsamında düzenlenmiş ve 8-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Söz konusu sınava binlerce öğrenci katılım gösterdi ve öğrenciler başarılarına göre burs imkanına sahip oldu. 2022 bursluluk sınavının tarihini kurum belirledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2022 YKS başvuruları ne zaman?2022 YKS başvuruları ne zaman?
İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu! İnternetten tanıştığı yaşlı adam sonu oldu!
Son dakika | Velileri yakından ilgilendiriyor... Dikkat çeken öneri: 'Yaz tatili kısaltılsın'Son dakika | Velileri yakından ilgilendiriyor... Dikkat çeken öneri: 'Yaz tatili kısaltılsın'
Anahtar Kelimeler:
sınav
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Sosyal medyada gündem oldu! Bekçinin magandanın elinden silahı aldığı anlar kamerada

Sosyal medyada gündem oldu! Bekçinin magandanın elinden silahı aldığı anlar kamerada

Son dakika | Velileri yakından ilgilendiriyor... Dikkat çeken öneri: 'Yaz tatili kısaltılsın'

Son dakika | Velileri yakından ilgilendiriyor... Dikkat çeken öneri: 'Yaz tatili kısaltılsın'

Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz büyüyor! ABD "derhal geri çekin" dedi, Putin ve Johnson'dan da açıklama geldi

Son Dakika: Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz büyüyor! ABD "derhal geri çekin" dedi, Putin ve Johnson'dan da açıklama geldi

Ayrılık ve borç iddiaları gündemdeydi! Açıklama yaptı: Üstüme düşeni yaptım

Ayrılık ve borç iddiaları gündemdeydi! Açıklama yaptı: Üstüme düşeni yaptım

1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

1 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

"Endişelenmeyin" dediler ama...

"Endişelenmeyin" dediler ama...

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

O tarihlere işaret etti! “Her şeyi önceden görebiliyorum”

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Salgınla birlikte arttı! Bu yüzden böbreğinizi kaybetmeyin

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

“Güzel olmak çok zor” diyerek isyan etti! Cevabı sert oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.