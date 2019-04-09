İSTEK Okulları Gözlemevinde ‘Yuri Gecesi’ etkinliği

İSTANBUL,(DHA) - Her yıl tüm dünyada çeşitli etkinliklerle kutlanan ve Yuri Gagarin’in uzaya çıkışı anısına gerçekleştirilen ‘Yuri Gecesi’, İSTEK Belde Okulları Bilim Merkezinde 12 Nisan Cuma günü kutlanacak.

Etkinlik, 19.30-22.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Dr. Alper Ateş tarafından verilecek seminerin ardından Planetaryum gösterimi ve Astronomi Müzesi turu ve teleskopla gözlemler yapılacak.

Uzaya ilk çıkan insan olan Yuri Gagarin anısına düzenlenen etkinlik, İSTEK Okulları öğrencileri ve velilerinin yanı sıra halka açık ve ücretsiz olacak.



