İstekleri bir türlü bitmiyor! Şeyma Subaşı'ndan milyarder sevgilisine skandal sözler

Şeyma Subaşı, ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'yla yaşadığı aşkla tanındı. Bu ilişki boyunca sosyal medyada inanılmaz bir kitleye ulaşan Şeyma Subaşı, fenomenlerin Türkiye'deki ilk örneklerinden biri oldu. Ara ara modacılık, işletmecilik ve takı tasarımı gibi işler denese de istikrar yakalayamadı. Sonunda, Acun Ilıcalı ile boşanınca da alıştığı lüks hayatından eser kalmayacağı düşünüldü. Takipçilerinin de giderek azalacağı ve Şeyma Subaşı'nın "biteceği" söyleniyordu. Ama tam tersi oldu. Boşandıktan sonra hayatına tam gaz devam eden Şeyma Subaşı, yine partiden partiye koşturmaya ve tatillere devam etti. Lüks hayatından biraz feragat etse de değişen önemli şeyler olmadı. Üstelik, yeni sevgilisi ve ilginç paylaşımları sayesinde takipçi kitlesi daha da arttı.

Evlilik hazırlığı yapıyor

Bu yılın başlarından beri Mısırlı milyarder Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, sevgilisini her fırsatta övgüye boğuyor. Sevgilisi de onun için uçak kapatıyor, Miami'nin en güzel yerinden ev alıyor, İbiza'da mükemmel bir tatil ayarlıyor. Çift, "peri masalı" dedikleri bu aşkı nikah masasına taşımaya hazırlanıyor. Ama Şeyma Subaşı'nın istekleri bitmiyor.