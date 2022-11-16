"İstemediğim kişileri Netflix hesabımdan nasıl atarım?" diye düşünenlere: Yeni özellik kullanıma sunuldu!

Netflix yaşadığı büyük abone kaybından sonra toparlanma emareleri gösteriyor. Online içerik platformu abone sayısını artırmak ve ücretsiz şifre paylaşıma son vermek adına çalışmaları ise sürüyor. Reklamlı Netflix aboneliğini 10'dan fazla ülkede devreye alan Netflix, şimdi yeni bir özellik de duyurdu. Bu yeni özellik kullanıma da sunuldu. Yeni özelliğin adı ise "Erişim İzinlerini ve Cihazları Yönet" oldu.

İŞTE NETFLIX'İN YENİ ÖZELLİĞİ!

Netflix'in yeni özelliği olan "Erişim İzinlerini ve Cihazları Yönet"in, hesabınıza giren son cihazları görüntülemeye ve belirli cihazlarda oturumu kapatmanıza olanak tanıdığı belirtiliyor. Böylece "İstemediğim kişileri Netflix hesabımdan nasıl atarım?" diye düşünenler bu özellik sayesinde o kişileri ve onların oturum açılmış cihazlarını Netflix hesabından atılabilecek.

Netflix bu özelliğin üyelerin hesap güvenliklerini yönetmelerine yardımcı olacağını ifade etti. Netflix'in yeni özelliği web, iOS ve Android'de dünyanın her yerindeki Netflix aboneleri tarafından kullanılabiliyor.

ÜCRETSİZ ŞİFRE PAYLAŞIMINA SON VERDİKTEN SONRA DAHA ÇOK KULLANILABİLİR

Netflix'in şifre paylaşımını ücretli bir hale getireceği sık sık konuşuluyor. Platformun gelecekte evlerinin dışında yaşayan arkadaşları ve aileleriyle şifrelerini paylaşmaları durumunda kullanıcılarından ücret almaya başlayacağı söyleniyor. "Erişim İzinlerini ve Cihazları Yönet" özelliğinin ise Netflix ücretsiz şifre paylaşımına son verdikten sonra çok daha fazla kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Netflix, bazı fikirleri test ediyor olsa da, şifre paylaşımına yönelik kısıtlamalarla ilgili tüm planlarını ayrıntılı olarak açıklamadı. Şirket son olarak, "hesap paylaşımından para kazanma" yaklaşımını "2023'ün başlarında" başlatacağını söylemişti.

