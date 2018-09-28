MAGAZİN

'İstemediğiniz bir görüntüyle karşılaşırsınız Allah korusun'

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.09.2018 14:54 | Son Güncelleme

Yıldız Tilbe, Kerki ve Solfej’in düzenlediği güz konserleri kapsamında Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde sahne aldı.

Tilbe, konserine Delikanlım şarkısı ile başladı.

'İstemediğiniz bir görüntüyle karşılaşırsınız Allah korusun'

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Kıyafeti nedeniyle zor anlar yaşayan Yıldız Tilbe sıkıntısını seyircilerle paylaştı.
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'Bu kıyafetleri böyle yapıyorlar sanki bütün kadınlar 1,90 boyunda... 36-38 beden kadınım. Bazen belini filan bağlayıp 40 bedende giydiğim oluyor. Bunlar etli butlu kadınlara göre. Ben beceremiyorum. Sonra sahnede rahatsız oluyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Vallahi ben şimdi rahat edemem. Elbisem düşer istemediğiniz bir görüntüyle karşılaşırsınız Allah korusun... Şunu bir halledeyim hemen geliyorum.'
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Performansının ikinci yarsına daha rahat bir kıyafetle çıkan Yıldız Tilbe, dillere dolanan şarkılarını yaklaşık 5.000 kişilik bir koro eşliğinde seslendirdi.
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Tilbe, yaklaşık iki saat süren konserini Delikanlım şarkısına yaptığı bis ile noktaladı.
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Yıldız Tilbe konser

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