'İstemediğiniz bir görüntüyle karşılaşırsınız Allah korusun'

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'Bu kıyafetleri böyle yapıyorlar sanki bütün kadınlar 1,90 boyunda... 36-38 beden kadınım. Bazen belini filan bağlayıp 40 bedende giydiğim oluyor. Bunlar etli butlu kadınlara göre. Ben beceremiyorum. Sonra sahnede rahatsız oluyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Vallahi ben şimdi rahat edemem. Elbisem düşer istemediğiniz bir görüntüyle karşılaşırsınız Allah korusun... Şunu bir halledeyim hemen geliyorum.'