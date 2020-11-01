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İstemeye gittiği kızın evinin önünde öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 22:43 | Son Güncelleme

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kız istemeyen giden genç yüzü maskeli bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürüldü.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde kız istemeyen giden genç yüzü maskeli bir kişi tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürüldü. Cinayete kurban giden gencin şehit kardeşi olduğu öğrenildi.
Olay, Ceyhan ilçesine bağlı Civantayak Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kadir Gerekli, Z.A.’yı ailesinden istemek için evlerine gitti. Z.A.’nın evinin önünde yüzü maskeli bir kişi Kadir’e defalarca ateş açıp kaçtı. Ağır yaralanan Kadir, sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Kadir yaşamını yitirdi.
Çevredeki vatandaşların iddialarına göre, Z.A., Kadir Gerekli’yi seviyordu. Ancak ismi belirtilmeyen bir kişi Z.A.’ya saplantılı bir şekilde aşıktı. Kadir Gerekli’nin bugün akşam Z.A.’yı istemeye geleceğini duyması üzerine silahlı saldırı düzenleyip Kadir’i öldürdü.
Öte yandan, uğradığı silahlı saldırı hayatını kaybeden Kadir Gerekli’nin, 20 Ağustos 2015’te Siirt’te teröristler tarafından yola döşenen bombanın patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Gerekli’nin kardeşi olduğu öğrenildi.

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