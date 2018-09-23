HABER

İstemihan Talay CHP Mersin Büyükşehir adaylığını açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

Eski Kültür Bakanı İstemihan Talay, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu açıkladı. Talay, "Ben yörük bir aileden geliyorum. Siyasette Mersin'e çok hizmet ettim. İnşallah nasip olur, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Mersin ve Mersin halkına hizmet ederim" dedi.

İstemihan Talay CHP Mersin Büyükşehir adaylığını açıkladı

Eski Kültür Bakanı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı İstemihan Talay, yaklaşık bin 500 dolayında kişinin katıldığı bir törenle CHP Mersin Büyükşehir Belediye Balkanlığına aday adayı olduğunu açıkladı.

Mersin il ve ilçe teşkilatlarının yoğun ilgi gösterdiği İstemihan Talay, içinden geçtiğimiz ekonomik ve siyasal krizin ancak CHP'li kadrolarla aşılabileceğini, partisinin yetkili kurullarınca ve Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilmesi durumunda, Mersin halkı için çalışacağını söyledi. Parti teşkilatının tümünü kucaklayacağını, hiçbir ayırım yapmadan parti örgütü, yeni ve eski milletvekilleri ile diğer aday adayı arkadaşları ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanacaklarını dile getiren Talay, 31 Mart'tan sonra da ayırım yapmaksızın Mersin halkı için çalışmalarını devam ettireceğini söyledi.

2153455_810x458

İstemihan Talay konuşmasında, "Ben yörük bir aileden geliyorum. Siyasette Mersin'e çok hizmet ettim. İnşallah nasip olur, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da Mersin ve Mersin halkına hizmet ederim" dedi.

Talay, "Bugün burada hem parti teşkilatlarımı hem de Mersin'in her tarafında yaşamlarını sürdüren Doğu ve Gğneydoğu Hemşehri Derneklerinin Başkan ve temsilcilerini görmek beni çok duygulandırdı. Bu toplantımıza katılan başta Parti Örgütümdeki arkadaşlarıma, milletvekilleri ve aday adayı arkadaşlarım olmak üzere Hemşehri Derneklerinin değerli başkan ve temsilcilerine yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberturk.com

PARTNERKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadınKilolu olmanın yoga yapmaya engel olmadığını kanıtlayan kadın
TBMM Başkanı Yıldırım: Yeni dönemde, iç tüzüğün uyarlanması meselesi varTBMM Başkanı Yıldırım: Yeni dönemde, iç tüzüğün uyarlanması meselesi var
TBMM Başkanı Yıldırım, makam aracını durdurup kaza yapan yaralılarla ilgilendi TBMM Başkanı Yıldırım, makam aracını durdurup kaza yapan yaralılarla ilgilendi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP istemihan talay Mersin yerel seçim seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın arabasına çarptı

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Demet Akalın ile boşanan Okan Kurt'tan ilk paylaşım

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan 'pantolon intiharı' açıklaması: Kepazelik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Kandil'de cehennemi yaşıyorlar! '17 kez tecavüze uğradım'

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

Fatih Altaylı'dan çok konuşulacak tepki: 5 yıldızlı otelde bira yok!

İlginizi Çekebilir

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a 'hediye uçak' tepkisi

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

Muharrem İnce'den Erdoğan'ın 'Bizde kriz yok' sözlerine çok sert tepki

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

İYİ Parti ve CHP'de ittifak bombası! İşte Ankara için konuşulan ortak aday

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
her seçimde oy verdim kılıftaroğluna bende oy moy yok bittiniz benim için. Koltuk sevdalısı diktatörler
Diğer Haberler
Binali Yıldırım'dan Enis Berberoğlu açıklaması

Binali Yıldırım'dan Enis Berberoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MHP'nin af tasarısı için ilk açıklama

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

MHP'den AK Parti'ye Cumhur İttifakı resti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AVM'cilere son uyarı: Takkeleri değişiriz

MHP baklayı ağzından çıkardı! İşte af teklifinin detayları ve can alıcı noktası

MHP baklayı ağzından çıkardı! İşte af teklifinin detayları ve can alıcı noktası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST'te açıklamalar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.