İstemsiz gülümseme ALS belirtisi olabilir

İSTANBUL, (DHA)- ALS hastalığının, istemli kas hareketinin kontrolünden sorumlu sinir hücrelerinin hasarından kaynaklanan nadir bir nörolojik hastalık olduğunu söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Leyla Polat, "Türkiye’de yaklaşık 10 bin kişi ALS ile savaşıyor. Hastalık, kalem ya da fincan tutmakta zorluk çekme, yürürken bacaklarda takılma, kaslarda kramp, yutkunmada güçlük, istemsiz gülümseme gibi belirtiler ortaya çıkabiliyor" dedi.

Ünlü profesör Stephen Hawking'in hastalığı olan amyotrofik lateral skleroz yani ALS birçok kişi tarafından merak ediliyor. Medical Park Fatih Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Leyla Polat, 21 Haziran Dünya ALS Günü’nde hastalıkla ilgili önemli bilgiler verdi.

İstemli kasların çiğneme, yürüme ve konuşma gibi hareketlerin yapılmasında görevli olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Leyla Polat, "ALS bir çeşit motor nöron hastalığıdır. Motor nöronları olarak bilinen istemli kas hareketlerinde kullanılan sinir hücrelerine saldırır. Bunlar, kollar, yüz ve bacaklar gibi kontrol edebileceğimiz eylemlerdir. Motor nöronlar beyin ve omurilikte bulunur. ALS ilerledikçe, bu hücreler hasar alır ve ölür. Beyin artık istemli hareketleri kontrol edemez. Kaslar zayıflar ve tükenir" diye konuştu.