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İstemsizce yiyorsanız altında yatan neden hastalık olabilir!

31.10.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklar tüm hayatımı etkileyebiliyor. Dünya üzerinde birçok farklı hastalık bulunuyor. Pika sendromu da en ilginç hastalıklardan. Uzmanlar yabancı madde yeme isteği olan pika sendromuna neden olan durumun demir eksikliği anemisi olabileceğini belirtti.

İstemsizce yiyorsanız altında yatan neden hastalık olabilir!

Besin olarak kabul edilmeyen maddeleri yeme isteğinin bir aydan uzun sürmesi durumuna pika sendromu deniliyor. Pika sendromuna sahip kişiler toprak, buz, kağıt, saç, boya, kül, kil vb. gibi maddeleri yeme isteği duyuyor. Genellikle çocuklarda ve hamilelerde görülen bu durumun düzenli olarak devam etmesinin altında yatan neden demir eksikliği anemisi olabilir.

PİKA VÜCUDUN EKSİKLİĞİNİ DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

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Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği (NEDA) “Demir eksikliği anemisi ve yetersiz beslenme, pikanın en yaygın nedenlerinden ikisidir ve bunu hamilelik takip eder. Bu kişilerde pika, vücudun önemli bir besin eksikliğini düzeltmeye çalıştığının bir işaretidir.

DİYETİNİZE DEMİR İÇEREN BESİNLER EKLEMELİSİNİZ

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"Bu eksikliği ilaç veya vitaminlerle tedavi etmek çoğu zaman sorunları çözer." Başlangıçta, demir eksikliği anemisi fark edilmeyebilir, semptomları hafiftir. Ancak birçok eksiklik gibi zamanla kötüleşir. Demir eksikliği anemisinden kaçınmak için diyetinizde bol miktarda demir aldığınızdan emin olmak en iyisidir.

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ

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Demir eksikliği anemisinin diğer belirtileri şunlardır:

  • Yorgunluk ve enerji eksikliği
  • Nefes darlığı
  • Fark edilebilir kalp atışları (kalp çarpıntısı)
  • Soluk ten
  • Baş ağrısı
  • Kafanızın içinde çınlama, vızıltı veya tıslama sesleri duymak (kulak çınlaması)
  • Garip yemek tadımı
  • Kaşıntılı hissetmek
  • Ağrılı bir dil
  • Saç dökülmesi
  • Yutma güçlüğü (disfaji)
  • Ağzınızın köşelerinde ağrılı açık yaralar (ülserler)
  • Kaşık şeklindeki tırnaklar
  • Huzursuz bacak sendromu.

DEMİRİ ZENGİN BESİNLER

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Demir minerali en çok kuru kayısı ve kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler, kırmızı et ve karaciğer, pekmez, tahıllar, yumurta, lahana, fasulye, pancar, patates, fındık, badem, şeftali, armut, hurma, kabak ve balık bol miktarda bulunmaktadır. Bu gibi yiyeceklerin tüketimi vücudun demir ihtiyacını karşılayacaktır.

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