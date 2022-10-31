İstemsizce yiyorsanız altında yatan neden hastalık olabilir!

Besin olarak kabul edilmeyen maddeleri yeme isteğinin bir aydan uzun sürmesi durumuna pika sendromu deniliyor. Pika sendromuna sahip kişiler toprak, buz, kağıt, saç, boya, kül, kil vb. gibi maddeleri yeme isteği duyuyor. Genellikle çocuklarda ve hamilelerde görülen bu durumun düzenli olarak devam etmesinin altında yatan neden demir eksikliği anemisi olabilir.
Ulusal Yeme Bozuklukları Derneği (NEDA) “Demir eksikliği anemisi ve yetersiz beslenme, pikanın en yaygın nedenlerinden ikisidir ve bunu hamilelik takip eder. Bu kişilerde pika, vücudun önemli bir besin eksikliğini düzeltmeye çalıştığının bir işaretidir.
"Bu eksikliği ilaç veya vitaminlerle tedavi etmek çoğu zaman sorunları çözer." Başlangıçta, demir eksikliği anemisi fark edilmeyebilir, semptomları hafiftir. Ancak birçok eksiklik gibi zamanla kötüleşir. Demir eksikliği anemisinden kaçınmak için diyetinizde bol miktarda demir aldığınızdan emin olmak en iyisidir.
Demir eksikliği anemisinin diğer belirtileri şunlardır:
Demir minerali en çok kuru kayısı ve kuru üzüm gibi kurutulmuş meyveler, kırmızı et ve karaciğer, pekmez, tahıllar, yumurta, lahana, fasulye, pancar, patates, fındık, badem, şeftali, armut, hurma, kabak ve balık bol miktarda bulunmaktadır. Bu gibi yiyeceklerin tüketimi vücudun demir ihtiyacını karşılayacaktır.