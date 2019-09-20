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İşten atılan işçilerin İBB önündeki nöbeti yağmura rağmen devam etti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:43 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından işten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki oturma eylemi devam ediyor.

İşten atılan işçilerin İBB önündeki nöbeti yağmura rağmen devam etti 

Harun UYANIK/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB) tarafından işten çıkarılan işçilerin Saraçhane'deki oturma eylemi devam ediyor. İşçiler eylemin 24. gününde yağmura aldırmadan eylemlerini sürdürdü.

"YAĞMURDA YAĞSA KARDA YAĞSA KIYAMET KOPANA KADAR BURADAYIZ"
İsmail Menteşe "Bugün 24. günümüz Allah'ın izniyle sonuna kadar gideceğiz. Bizi içeri almıyorlar. Burada Belediye Başkanlığı altındaki alana gitmek istedik. Polise engel oldu. 'Başkanın talimatı ile alamıyoruz buraya' dedi. Ama bizim için fark etmez biz haklıyız. Ekmeğimizin peşindeyiz Allah'ın izniyle ekmeğimizi de geri alacağız. Yağmurda yağsa karda yağsa kıyamet kopana kadar buradayız" diye konuştu.

"SONUNA KADAR BURADAYIZ"
Çadır açmamıza müsaade etmediler bizi kapalı bölgeye de almıyorlar ama biz sonuna kadar direnmeye kararlıyız diyen işten çıkarılan güvenlik görevlisi Barış Hasan "Bizim davamız ekmek davası olduğu için herhangi siyasi veya derneksel mücadeleye benzemiyor. Biz ekmeğimiz için buradayız. Sonuna kadar buradayız. Onun için yağmurdan çamurdan arkadaşlarımda dahil kimse çekinmiyor. Karda yağsa buradayız doluda yağsa buradayız" dedi.

Eyleme katılan Mahmut İncek ise, "Maalesef ıslandığımız için üşüyoruz da titriyoruz da, vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Ekmeğimizin peşindeyiz. Çadır açmamıza izin vermiyorlar içeriye almıyorlar naylon aldık geldik kendimize böyle bir imkan sağladık Cuma saati geliyor Cuma'da inşallah ısınırız" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

İşten atılan işçilerin İBB önündeki nöbeti yağmura rağmen devam etti İşten atılan işçilerin İBB önündeki nöbeti yağmura rağmen devam etti İşten atılan işçilerin İBB önündeki nöbeti yağmura rağmen devam etti İşten atılan işçilerin İBB önündeki nöbeti yağmura rağmen devam etti

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