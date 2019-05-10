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İşten atılan İZENERJİ işçisi açlık grevine başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 15:42 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin İZENERJİ Şirketi’ndeki işinden 'işe elverişiz olduğu' gerekçesiyle çıkarılan Emir Başer (35), 1 Mayıs'tan bu yana belediye binasının karşısında bulunan kaldırımda açlık grevi yapıyor.

İşten atılan İZENERJİ işçisi açlık grevine başladı

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi’nin İZENERJİ Şirketi’ndeki işinden 'işe elverişiz olduğu' gerekçesiyle çıkarılan Emir Başer (35), 1 Mayıs'tan bu yana belediye binasının karşısında bulunan kaldırımda açlık grevi yapıyor. 08.00 ile 17.00 saatleri arasında eylemini gerçekleştiren Başer'in tek isteği işine dönmek.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İZENERJİ Şirketi bünyesinde 6 yıldır çalışan Emir Başer, geçen yıl 15 günü, 'işe elverişiz olduğu' gerekçesiyle işten çıkarıldı. İzmir 11’inci İş Mahkemesi’nde işe iade davası açan evli ve 2 çocuk babası Başer, davayı kazandı. Ancak Büyükşehir Belediyesi, Başer’e tazminat ödeyerek, işe iadesini yapmadı.
Emir Başer de 1 Mayıs günü Konak’taki belediye hizmet binasının başkanlık kapısı karşısında bulunan kaldırım üzerinde, tek başına açlık grevi başladı. Açlık grevi başlattığı alandaki ağaca üzerinde, ‘İşim için 1 Mayıs’ta başlattığım açlık grevindeyim. Duyan, dinleyen, anlayan bir başkan veya yetkili istiyorum’ yazılı afişler asan Emir Başer, işini geri istediğini söyledi.
İşe elverişsiz olduğu için değil, bazı usulsüzlükleri açığa çıkarmak için mücadele başlattığından dolayı işine son verildiğini ileri süren Emir Başer, şöyle konuştu:
"2016 yılında Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Yeşil Alanlar Bakım Şube Müdürlüğü ambarında, yapılan usulsüzlükler vardı. Bunları iş yerinin bekasını düşünerek, gerek Büyükşehir Belediyesi’ndeki müdürlere gerekse daire başkanlarına ulaşarak anlattım. Bunu yapınca, benimle ilgili tutanaklar tutulmaya başlandı. Mobbingler uygulandı. Daha sonra kalın bağırsağımdan ameliyat oldum. Heyet bana dört aylık rapor verdi. Rapor bittikten sonra işe başladım ancak ‘işe elverişsizdir’ diyerek, işten çıkardılar. Verilen her işi yaptım. Üstlerime veya çalışma arkadaşlarıma karşı bir saygısızlığım yok. Burada yapılan yanlışları söyledim. Tüm haklarımı aldım ama asıl isteğim işime dönmek. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, beni dinlesin. Haklı olduğumu kendisine kanıtlayacağım. İş yerimin bekasını düşündüğüm için bu hallerdeyim."

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İşten atılan İZENERJİ işçisi açlık grevine başladıİşten atılan İZENERJİ işçisi açlık grevine başladıİşten atılan İZENERJİ işçisi açlık grevine başladı

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