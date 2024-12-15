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İşten atılmayı hazmedemeyen vatmanın öfkeden gözü döndü! Merkezi bastı, polise silah çekti

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.12.2024 20:10
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İstanbul Ümraniye'de işten çıkarılan vatmanın öfkeden gözü döndü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrosunda vatman olarak görev yapan Yüksel Keskin, işten çıkarılmasının ardından metronun komuta merkezini basıp, polise silah çekti. Havaya ateş açan saldırganı, polis soğukkanlılıkla etkisiz hale getirdi.

İşten atılmayı hazmedemeyen vatmanın öfkeden gözü döndü! Merkezi bastı, polise silah çekti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi metrosunda vatman olarak göre yapan Yüksel Keskin işten çıkartılmasının ardından öfkelendi. Ruhsatsız silahı ve yedek şarjörüyle vatman, Ümraniye’de bulunan metro kumanda merkezini bastı.

"HAVAYA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"

Ekol TV muhabiri Gamze Şimşek, metroda vatman olarak çalışan Yüksel Keskin’in yaşattığı korku dolu anları, "İşten çıkartılan İBB çalışanı ruhsatsız silahı, yedek şarjörü ve iki kutu mermiyle birlikte işte buradaki kumanda merkezine geldi. İçeri girmek istedi ancak güvenlik görevlileri onu içeri almadı. Ardından belinden silahını çıkartıp havaya ateş etmeye başladı" sözleriyle anlattı.

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Olay yerine polis ekipleri sevk edilirken saldırgan durmak bilmedi. Gelen polislere de ateş açan vatmana, 2 polis soğukkanlılıkla yaklaştı. ABD’deki olayları anımsatan olay, polislerin bilinçli yaklaşımı sayesinde kimseye zarar gelmeden sonlandı.

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POLİS SOĞUKKANLILIKLA SALDIRGANI ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Bir polis önce havaya ateş açarken ardından saldırganla konuşarak onu oyalamaya başladı. Diğer polis ise saldırganın arkasından yaklaşıp düşürerek saldırganı etkisiz hale getirdi. Saldırganın silahının yere düşmesi sağlanırken saldırgan etkisiz hale getirildi.

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SABIKALI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!

Sabıkalı olduğu ortaya çıkan Yüksel Keskin’in 3’ü bıçaklı yaralama olmak üzere 6 suç kaydının olduğu öğrenildi. Vatman Yüksel Keskin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
Vatman Ümraniye metro
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