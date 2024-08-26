İşten çıkardıklarını bir sabah maille öğrendiler! İliç'teki maden ocağı işçileri şirkete isyan etti: İlk tekmeyi bize attılar

Mesai arkadaşlarını elim bir faciada yitirmenin acısı yüreklerinde tazeyken bir de işten çıkarılmaları işçilere altüst etti. Madene girmek için hayvancılığı bıraktığını söyleyen işçilerin iddiasına göre bir köyün yüzde 70'i işten çıkarıldı. İşçiler "Hem topraklarımızı aldılar hem bizi işten çıkardılar", "Bize iş verdiler ama en sonunda ilk tekmeyi de biz yedik" gibi cümlelerle mağdur olduklarını savundu.

KANADALI YÖNETİCİ DE TUTUKLANMIŞTI

İliç'teki maden faciası bu yıl 13 Şubat'ta meydan gelmişti. 9 işçinin göçük altında kalarak can verdiği facia üzerine 8 kişi gözaltına alınmıştı. Aralarında Anagold Madencilik A.Ş.'nin işveren vekili olan Kanada uyruklu bir kişi de vardı. Kanadalı yönetici dahil 6 kişi tutuklanmış, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TOPLU İŞTEN ÇIKARMA: "BİZE TEŞEKKÜRLERİ BU ŞEKİLDE OLDU"

Mesai arkadaşlarını toprağa veren yüzlerce işçi şimdi işten çıkarılmanın şokunu yaşıyor. Ekol TV'ye konuşan işçilerden biri "Olayı kaldırdık. Cenazelerimizi şükür bulduk, toprağa verdik. Ondan sonra 10 gün izne ayrıldık, bize teşekkür etti, ayrıldığımızı söyledi. Teşekkürleri bu şekilde oldu" dedi.

Yıllarca verdikleri emeklerin bir çırpıda hiçe sayılmasına isyan eden işçilerin iddiasına göre Sabırlı köyünün yüzde 70'i işten çıkarıldı. Bir başka işçi de 187 mesai arkadaşının işten çıkarıldığını söyledi.

Üstelik işçiler bu sarsıcı kararı bir sabah gördükleri mail yoluyla öğrendi. Bir işçi "Sebepsiz, hiçbir şey sunulmadan, sabah bize mail geldi. Mail yoluyla bizi işten çıkardılar" diye konuştu.

ŞİRKETİN SÖZÜNE GÜVENDİLER, ORTADA KALDILAR: İLK TEKMEYİ BİZ YEDİK

Şirket tarafından sarf edilen "Size modern bir yaşam sunuyoruz, bundan sonra belki de yedi göbek öteye kadar hiç kimse burada işsiz kalmayacak. Ömür boyu işsiz kalmayacaksınız" sözlerine bel bağlayan işçilerden biri "Hem topraklarımızı aldılar hem bizi işten çıkardılar. Bu konuda mağduruz" dedi. Bir başkası ise "'Size iş vereceğiz' dediler, verdiler de ama en sonunda ilk tekmeyi biz yedik" ifadelerini kullandı.

Madende çalışmak için hayvancılıkla uğraşmayı bırakıp hayvanlarını satan birçok işçiden biri de "Ben o gün madene girmemiş olsaydım benim kapımda bugün belki 1000 tane koyun olacaktı. Hayvancılığı sürdürecektim." dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır