İşten çıkarılan 15 Temmuz gazisi: Biz elinden tutulup, atılacak insanlar değiliz

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA Büyükşehir Belediyesi'nce işten çıkarılan 15 Temmuz gazisi Muhammed Hanifi Adaş (43), "Biz devlet için bedel ödemiş insanlarız. Bizim böyle bir elinden tutulup, atılacak insanlar olmadığımızı düşünüyorum. Devlet büyüklerimiz bize sonunda sahip çıkacaktır" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Beledyisi Belka A.Ş. Merkez İşyeri Açma ve Makine Müdürlüğü'nde 'Uzman E' kadrosunda çalışırken, geçen 23 Eylül'de işten çıkarılan 15 Temmuz gazisi evli ve 2 çocuk babası Muhammed Hanifi Adaş, DHA'ya açıklama yaptı. 25 yıldır çalıştığını belirten Adaş, yeni bir yapılanma sürecine gidildiğini, norm kadro oluşturduklarını ve bu norm kadro içinde kendisine verilecek görev olmadığı ve bunun sonucunda iş akdinin feshedildiğini söyledi. Adaş, "Ben de 'Ben gaziyim, gazilik kanunda koruyucu bir durum söz konusu, norm kadrosu dışındadır, 2007’de çıkartılan kanun gereği ve ben gaziyim, bunu yapamazsınız' dedim. Yeni yönetim de bize 'size 3 bin TL maaş ve 2 ay deneriz, daha sonrasında eğer memnun olursak devam edersiniz' diye ikinci bir teklifle geldiler. Biz de bunu kabul etmedik. 20'ye yakın arkadaşla biz işimizden ayrıldık. İçlerinde de tek gazi benim" dedi.