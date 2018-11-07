İşten çıkarılan arkadaşları için eylem yapan 63 kişi gözaltına alındı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çiğli ilçesinde, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldığı iddia edilen arkadaşları için izinsiz eylem düzenleyen 63 kişi, gözaltına alındı.
Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu bulunan bir fabrikada çalışan 7 işçi, dün, iddiaya göre Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Gıda-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldı. İşçiler, akşam saatlerinde haksız yere işlerine son verildiğini belirtip, fabrikadan çıkmayı reddetti. Bu sırada Gıda-İş Sendikası üyesi bir grup da fabrika önüne gelerek işçilere destek verdi. Fabrika önünde güvenlik önlemi alan polis ekipleri işçileri dağılması için uyardı. Polisin uyarılarını dikkate almayan gruptaki 11'i kadın, toplam 63 kişi gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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