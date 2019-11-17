HABER

İşten çıkarılan arkadaşları için eylem yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 12:37 | Son Güncelleme

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen 3 işçiye destek için sendika üyeleri eylem yaptı.Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika önünde toplanan Türk Metal Sendikası üyeleri, işten çıkarıldıkları iddia edilen işçilerin yanında olduklarını ifade ettiler.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edilen 3 işçiye destek için sendika üyeleri eylem yaptı.
Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrika önünde toplanan Türk Metal Sendikası üyeleri, işten çıkarıldıkları iddia edilen işçilerin yanında olduklarını ifade ettiler. Basın açıklaması yapan Türk Metal Sendikası Eskişehir 1 No’lu Şube Başkanı Orhan Demir, “Bugün buraya emeğinin, alın terinin karşılığını almak için Türk Metal Sendikası çatısı altında toplanan Formplast emekçilerine uygulanan adaletsizliğe, hukuksuzluğa ve sadece sendikaya üye oldukları için işten çıkarılmalara dur demek için geldik. Bizler devletini, milletini, vatanını seven, onun için canını feda eden, evine ekmek götürmek için gecesini gündüzüne katan Türk işçisiyiz. Haksızlığa, baskıya ve zulme asla boyun eğmeyiz. Şunu herkes iyi bilsin ki Türk Metal Sendikası, haksızlığa uğrayan, baskı gören, sendikaya üye oldukları için işten atılan tüm kardeşlerimizin yanındayız. Hiç endişelenmesinler. Yasalar çerçevesinde hukuki anlamda gereken her şey yapılacaktır. Sendikamız ÇSGB’nin yetki belgesini vermek için gerekli yasal çoğunluğu sağlamış bulunmaktayız. Yani bu iş yerinde çalışan kardeşlerimizin yarısından fazlasının sendikamıza üye olmasıyla sendikamız toplu iş sözleşmesi yapmaya hak kazanmıştır. Geride kalan ve hala üye olmayan, üye olmaya çekinen kardeşler sizde bir an önce üye olup arkadaşlarınıza destek olun, gücünüze güç katın” dedi.
Basın açıklamasının ardından sendika üyeleri fabrika önünden ayrıldı.

Adana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandıAdana'da eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 4 DEAŞ'lı yakalandı
Anıtkabir'de slogan atanlara küfreden iş insanı yeniden adliyedeAnıtkabir'de slogan atanlara küfreden iş insanı yeniden adliyede
Resulayn’da kadın doğum polikliniği hizmet vermeye başladıResulayn’da kadın doğum polikliniği hizmet vermeye başladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hayranı kalçasına dokununca...

Hayranı kalçasına dokununca...

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

ABD'den İranlı protestoculara yanınızdayız mesajı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

CHP'li Sezgin Tanrıkulu sosyal medyadan duyurdu

Dünya devinden flaş karar! Binlerce aracı geri çağırıyorlar!

Dünya devinden flaş karar! Binlerce aracı geri çağırıyorlar!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Bülent Arınç'ın kızı ve damadı kaza geçirdi!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

10 Kasım'daki tartışma yaratan görüntülere MEB'den soruşturma

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanlığı uygulamaya koydu! Terörle mücadelede yeni konsept

Terörle mücadelede yeni konsept

KKTC Başbakanı Tatar'dan Rumlara 'bayrak' tepkisi!

Kıbrıs'ta tansiyon yükseldi! Peş peşe açıklamalar

Bastığı cam kırılınca 4. kattan düştü! Onu gören arkadaşları şoka girdi

O halde gören arkadaşları şoka girdi

Çorum'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Çorum'da korkunç kaza: 3 ölü, 1 yaralı

Afganistan'da savcılara saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

Başkent Kabil'de savcılara saldırı!

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

Hatay'da feci kaza! Her şey bir anda oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.