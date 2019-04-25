İşten çıkarılan belediye işçileri oturma eylemini sürdürdü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediyesi'nde son dönemde taşeron olarak istihdam edildikleri işten çıkarılan 97 kişiden 20'si, dün başlattıkları oturma eylemini bugün de sürdürdü. Belediye önündeki eylemde işçilere destek veren Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "1 Mayıs'ta yine burada bütün arkadaşlarımızla işçilerden buraya toplanmalarını, bizim direnişimize, bizim eylemimize destek vermelerini istiyoruz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın adaylığı döneminde, başkan olması halinde hiçbir belediye işçisini işten çıkarmayacağı yönündeki noter tasdikli taahhüt imzaladığı 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, geçen pazartesi günü son verildi. İşten çıkarılanlar arasında bulunan 20 kişi, dün Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

Hak-İş Sendikası'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği oturma eylemi bugün de sürdü. İşçiler, Başkan Tanju Özcan'ın işten çıkarma kararını geri almasını istedi. İşçiler adına konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, şunları dedi: