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İşten çıkarılan belediye işçileri oturma eylemini sürdürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:38 | Son Güncelleme

BOLU Belediyesi'nde son dönemde taşeron olarak istihdam edildikleri işten çıkarılan 97 kişiden 20'si, dün başlattıkları oturma eylemini bugün de sürdürdü.

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU Belediyesi'nde son dönemde taşeron olarak istihdam edildikleri işten çıkarılan 97 kişiden 20'si, dün başlattıkları oturma eylemini bugün de sürdürdü. Belediye önündeki eylemde işçilere destek veren Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, "1 Mayıs'ta yine burada bütün arkadaşlarımızla işçilerden buraya toplanmalarını, bizim direnişimize, bizim eylemimize destek vermelerini istiyoruz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın adaylığı döneminde, başkan olması halinde hiçbir belediye işçisini işten çıkarmayacağı yönündeki noter tasdikli taahhüt imzaladığı 19 Aralık'tan sonra taşeron olarak istihdam edilen 127 işçiden 97'sinin görevlerine, geçen pazartesi günü son verildi. İşten çıkarılanlar arasında bulunan 20 kişi, dün Bolu Belediye binası önünde oturma eylemi başlattı.

Hak-İş Sendikası'na bağlı Hizmet-İş Sendikası'nın da destek verdiği oturma eylemi bugün de sürdü. İşçiler, Başkan Tanju Özcan'ın işten çıkarma kararını geri almasını istedi. İşçiler adına konuşma yapan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, şunları dedi:

"31 Mart seçimlerinden sonra Türkiye genelinde Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası'na karşı bir kıyım başladı. İşçilerimiz zorla Hak-İş ve Hizmet-İş'ten istifa ettirilip, tehdit ediliyor, işten atılıyor. Biz Hak-İş ve Hizmet-İş Sendikası olarak işçi ve emekçi kardeşlerimizin yanlarında olduklarımızı belirtmek için burada bu eylemi yapıyoruz. Özellikle Bolu Belediyesi'nde önce işçi arkadaşlarımız tehditle sendikamızdan istifa ettirildi. Daha sonra daire içerisinde büroda çalışan arkadaşlarımızın iş yerleri değiştirildi. Şimdi de 97 arkadaşımız işten atıldı. Gerekçe; belediyenin imkanları kısıtlı, maaşlar ödenemez. Biz kesinlikle bütçe açıklarının işçilerin emekçilerin alın terinden kapanacağına inanmıyoruz. Bolu Belediyesi'ndeki 97 arkadaşımız kapının önüne konuldu. 1 tane arkadaşımız intihara kalkıştı. Biz Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı uyarıyoruz. Zulmetmeyi bırakın. İşçilerin ekmeği ile oynamayı bırakın."

1 Mayıs'a kadar oturma eylemlerini sürdüreceklerini ifade eden Özdemir, "1 Mayıs'ta yine burada bütün arkadaşlarımızla işçilerden buraya toplanmalarını, bizim direnişimize, bizim eylemimize destek vermelerini istiyoruz. Mübarek ay, önümüz Ramazan ayı, ondan sonra bayram geliyor. Bunların hepsinin çocukları var. Borçları var, kredileri var. Sormadan, konuşmadan, herhangi bir şey yapmadan 'Ben sizi işten atıyorum' diyerek bunları mağdur etmek ne vicdana ne merhamete sığar" diye konuştu.

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