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İşten çıkarılan çalışanlardan protesto 

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 20:03 | Son Güncelleme

MUĞLA ve ilçelerinde TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonu'nda çalışırken sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 4 ay önce işten çıkartılan 18 işçi için açıklama yapıldı.  TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonu'nda görevli 18 işçi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle 4 ay önce işten çıkartıldı.

İşten çıkarılan çalışanlardan protesto 

Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)- MUĞLA ve ilçelerinde TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonu'nda çalışırken sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 4 ay önce işten çıkartılan 18 işçi için açıklama yapıldı.
TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonu'nda görevli 18 işçi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Nakliyat-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle 4 ay önce işten çıkartıldı. Mustafa Muğlalı İşhanı'nda toplanan Muğla TÜVTÜRK İsçileri ile Dayanışma Platformu üyeleri protesto gösterisinde bulundu.
Grup adına açıklamada bulunan Nakliyat-İş Sendikası Ege Bölge Temsilcisi Zeki Olkun, "İşçiler sadece anayasanın 51. maddesinin kendilerine verdiği haklarını kullanarak sendikaya üye oldukları için işten atılıp açlığa, pahalılığa ve işsizlik cehennemine mahkum edildiler. Sendikamızın yasanın aradığı çoğunluğu sağlamasıyla ilgili bakanlık yazısının işverene ulaşması sonucu İşveren, işçilerin sendikalı olmalarını hazmedememiş ve işçileri sendikadan istifa etmeleri için bütün kanunsuz yollara başvurmuştur. İstifa etmeyen 18 kişiyi işten atmıştır. İşverenin üyelerimize sendikadan istifaya yönelik baskı, tehdit, sendika düşmanlığı ve yasa tanımaz davranışlarına karşı Sendikamız ve işçi arkadaşlarımız Muğla Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur. Konuyla ilgili hukuki süreç devam etmektedir" dedi.
Muğla TÜVTÜRK İsçileri ile Dayanışma Platformu adına açıklamada bulunan Fatma Yarış ise, "İşten atılan işçi arkadaşlarımız, işlerine tekrar dönmeleri için kışın soğuğuna, yağmuruna, çamuruna yani bütün olumsuz hava koşullarına, işverenin sendika düşmanlığına, her türlü kanunsuzluklarına rağmen inançla, inatla ve kararlıca işyeri önünde direniyor. Diğer taraftan da hukuki süreç devam ediyor. Bu hukuki sürecin en önemli davası arkadaşlarımızın işe geri dönmeleri için açılan işe iade davasıdır." diye konuştu. Açıklamaların ardından grup dağıldı.

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İşten çıkarılan çalışanlardan protesto

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