İşten çıkarılan görevli silahıyla belediyeyi bastı! 'Ekmeğimle oynuyorlar" diyerek tetiğe bastı

Antalya'da işine son verilen temizlik görevlisi S.Ş., (36), Muratpaşa Belediyesi'ne ait Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'nü bastı. S.Ş., kendisine engel olmak isteyen şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a tabancasını doğrultup, tetiğe bastı. Tutukluk yapan tabancanın kabzasıyla Yılmaz'ı yaralayan S.Ş'yi güvenlik görevlisi ve çalışanlar engelledi.

TABANCISINI ÇIKARTIP TETİĞE BASTI

Muratpaşa Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan S.Ş.’nin bir süre önce işine son verildi. S.Ş., bugün sabah saatlerinde Aspendos Bulvarı’ndaki Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü'ne geldi. Burada tabancasını çeken S.Ş., bağırmaya başladı. S.Ş., karşısına çıkan şube müdürlüğü sorumlularından Kasım Yılmaz'a tabancasını doğrultup, tetiğe bastı. Tabanca tutukluk yapınca S.Ş., bu kez de silahın kabzasıyla Yılmaz’ın başına vurup yaraladı. Güvenlik görevlisi ve çalışanlar S.Ş.'ye müdahale edip engelledi. Çalışanlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

"ADALET BU MU?" DİYE İSYAN ETTİ

Gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ş., "İşten çıkartıp, ekmeği ile oynuyorlar. Adalet bu mu" diye bağırdı. Olay yerinde ayakta ilk tedavisi yapılan Kasım Yılmaz, ambulansla hastaneye götürüldü.

Muratpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, S.Ş'nin 19 Ocak'ta disiplinsiz davranışları nedeniyle işten çıkarıldığı, üstlerine karşı geldiği ve küfrettiği için çok kez uyarıldığı kaydedildi. (DHA)

