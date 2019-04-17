İşten çıkarılan işçiler toplandı, belediye başkan yardımcısı söz verdi

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Çiğli Belediyesi'ne bağlı şirkete seçim öncesi alınan 110 işçiden 10'unun görevlerine son verilmesi üzerine bir araya gelen çalışanlar, sorunlarının çözülmesini istedi. İşçileri dinleyen Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, kimseyi mağdur etmeden sorunu halledeceklerinin sözünü verdi.

Çiğli Belediyesi'ne bağlı Çiğli Gıda A.Ş.'ye seçimden önce mart ayında 110 işçi alındı. Yaklaşık 4 yıl önce kurulan şirketin işçi sayısı 92'den 202'e yükseldi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Çiğli Belediye Başkanlığı'na CHP'li Utku Gümrükçü'nün seçilmesinin ardından seçim öncesi işe alınan 10 kişinin şirketteki görevlerine son verildi. Diğer 100 kişinin de çıkarılacağı söylentileri üzerine işçiler Demokrasi Parkı'nda bir araya geldi. Eylem hazırlığında olan işçileri Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Koçer, ziyaret etti. Park içindeki restoranda işçilerin çözüm önerilerini dinleyen Koçer, hatanın daha önceki yönetimde olduğunu belirterek, işçilerin mağdur edilmeyeceğini söyledi. Şirket hakkında işçilere bilgi veren Koçer, şöyle dedi:

"Çiğli Gıda A.Ş., seçime kadar 92 kişiyle çalışırken, mart ayında 110 işçi daha işe alınmış. Dolayısıyla karşımızda bir sorun var. 'Bu sorunu nasıl çözeriz?' diye düşündük. Sorunu çözmek için buraya geldik. Sizlerle birlikte çözeceğiz. Bu sorunu yaratanlar belli. Burada çalışan arkadaşların mağduriyetlerini gidermek için buraya geldik. Bugüne kadar kimseyi mağdur etmedik. Bundan sonra da mağdur etmeyeceğiz. Size bunun sözünü veriyorum."

Çiğli Gıda A.Ş.'de çalışan işçilerden Veli Atalay, Koçer'in şirkete bağlı tesislerin zarar ettiğine yönelik sözlerine, "Madem zarar ediyor neden bu tesisler açılıyor? Neden işe alındık? Biz de çocuğumuza, evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Bize verilen sözler var. Biz bedavaya da çalışırız ama sokaktaki hapçı esrarcı olmayacağız" diye konuştu. Koçer'in konuşması sırasında bazı kadın işçilerin gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Bazı işçiler de ücret almadan birkaç ay çalışabileceklerini belirtirken, kimi ise bu öneriye karşı çıktı. İşçilerin çözüm önerilerini dinleyen Koçer'in sorunun en kısa zamanda çözüleceği ve kimsenin mağdur edilmeyeceği sözleri üzerine topantı sona erdi.