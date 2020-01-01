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  4. İşten çıkarılan işçiler yeni yıla İBB önünde girdiler 

İşten çıkarılan işçiler yeni yıla İBB önünde girdiler 

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 03:07 | Son Güncelleme

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışırken işten çıkarılan işçiler, yeni yıla İBB binasının önünde bekleyişlerini sürdürerek girdi.

Şahin BOZKURT / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) çalışırken işten çıkarılan işçiler, yeni yıla İBB binasının önünde bekleyişlerini sürdürerek girdi. Soğuk havada bekleyen işçiler, işlerine geri dönmek istediklerini söyledi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışırken işten çıkarılan işçiler, yeni yıla İBB Saraçhane binası önündeki bekleyişlerini sürdürerek girdi. Soğuk havaya rağmen eylemlerini sürdüren işçiler işlerine geri dönme taleplerini yineledi.

"ELİMİZ BOŞ BEKLİYORUZ"
İşten atılmadan önce Boğaziçi A.Ş.'de çalışan Osman Çaylak, "Yeni yıla burada giriyoruz artık bıçak kemiğe dayandı. Eşim ikide bir arıyor cebimizde paramız kalmadı artık. Bu zulme bir an evvel son vermeleri lazım. İki tane çocuk var evde doğalgazı açmıyorum para yok diye. Faturalar aldı başını gidiyor. Hastaneye götüreceğim ikide bir arıyor. Ev sahibi de kira istiyor. Artık bıçak kemiğe dayandı. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu zulme birilerinin son vermesi lazım. Görüşmeler şuanda tıkandı kaldı. Elimiz boş bekliyoruz. İşimizi istiyoruz." dedi.

"2020 UMUTLARIMIZ İŞE DÖNMEMİZ"
İşten çıkarılmadan önce İSPER'de çalışan Ali Ünlü, "Yeni yıla burada giriyoruz 127 gündür buradayız. Soğuk hava şartlarında herkes çoluğunu çocuğunu bırakmış yeni yılda burada bekliyoruz. Ekrem İmamoğlu'na diyoruz ki bari yeni yılda insanları şu mağdur durumdan kurtarın. Herkes zor durumda ne kiramızı ödeyebiliyoruz ne elektrik ne su yani çok zor durumdayız. 2020 umutlarımız işe geri dönmemiz. İşi almadan da buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.
(FOTOĞRAFLI)

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