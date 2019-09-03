HABER

İşten çıkarılan işçilere destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup, bir gıda firmasının Bursa'daki fabrikasında çalışırken işten çıkarıldıkları gerekçesiyle Ataşehir Palladium İş Merkezi önünde eylem yapan işçileri ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi bir grup, bir gıda firmasının Bursa'daki fabrikasında çalışırken işten çıkarıldıkları gerekçesiyle firmanın bulunduğu Palladium İş Merkezi önünde eylem yapan işçilere destek verdi.

Sendika üyeleri, iş merkezi önüne gelerek, "Sendika haktır engellenemez", "Cargill işçisi yalnız değildir" ve "İşten atmalar yasaklansın" yazılı dövizler açarak çeşitli sloganlar attı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, burada yaptığı açıklamada, işten çıkarılan işçilerin hukuksuzluğa ve saldırıya uğradığını savunarak, "İşçiler sendikaya üye oldukları için işten atıldı ve onları eyleme zorlama bir alışkanlık haline geldi. Biz sadece Cargill değil onların nezdinde bu uygulamaları yapan tüm işverenleri protesto etmeye geldik. Onları yasalara, hukuka davet etmeye geldik." dedi.

Serdaroğlu, işçilerin 500 gündür direniş içinde olduğunu ifade ederek, "500 gün ne demek, dile kolay. Bunun için yürek, cesaret ve kararlılık gerek. Sizleri tebrik ediyorum. Bu kararlılık mutlaka sizleri zafere ulaştıracak. Bizler Birleşik Metal-İş Sendikası olarak her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

PARTNERAkneli cilt bakımının püf noktalarıAkneli cilt bakımının püf noktaları
Galericiler sınavdan geçtiGalericiler sınavdan geçti
Bozcaada'da yarı batık şekilde karaya oturan gemi için çalışmalar başladıBozcaada'da yarı batık şekilde karaya oturan gemi için çalışmalar başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ataşehir destek işten zıkarma

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

Piyasaların merakla beklediği veri açıklandı

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

3 ay süren teknik takibin ardından yakalandılar!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

Ahmet Davutoğlu'nun ihraç istemiyle ilgili açıklama!

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

BB Erzurumspor’dan 3 transfer

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

Kırmızı bültenle aranan Nedim Karakulak öldürüldü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barışma teklifini kabul etmeyen eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde bıçakladı

Eski sevgilisini, oğlunun gözü önünde defalarca bıçakladı!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Çorlu'daki çifte cinayette kan donduran ayrıntılar!

Son dakika: Marmaris'te orman yangını!

Ünlü tatil cennetinde orman yangını!

İstanbul'da yeni tarifeye geçmek isteyen taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu

Taksicilerin 'zam' kuyruğu! İBB'ye çağrıda bulundular

Kazada kopan bacağı, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Kopan bacak, özel soğutmalı kutuyla hastaneye yetiştirildi

Son dakika: 31 Mart öncesi görevinden uzaklaştırılan 41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

41 belediye başkanının hapis cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.