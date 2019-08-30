İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN İBB ÖNÜNDEKİ EYLEMİ DEVAM EDİYOR 

Mehmet DEMİRKAYA - İSTANBUL DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

SMS ile işten çıkarıldıklarını öğrenen işçilerin, Saraçhane'deki İBB önündeki bekleyişi sürüyor. Oturma eylemine dün başlayan işçiler İBB'nin karşısındaki Saraçhane Parkı'na da çadır kurdu.

“1 AY SONRA EVLENİYORUM"

Eylem yapanlardan Ahmet Haşim Zamur, hakkıyla çalışanların işten çıkarılmayacağına dair mesaj aldığını belirterek, “Ne oldu? 1 ay sonra ne değişti? Biz ne yaptık da çıkarıldık? Bu kadar kişi niye mağdur edildik? Çocuğu olanlar var. Okul masrafları var. Ne yapsın bu adam? Ben ne yapayım? 1 ay sonra evleniyorum. Kiram var. Kimse bunları düşünmüyor. 'İşten çıkarıldın hadi güle güle'. Hem de bir SMS'le. Ne imza attım ne savunmam alındı. 3 gündür anti depresan ilaç kullanıyorum" diye konuştu.

“HANİ VERDİĞİ SÖZLER? NEREDE ADALETİ?"

BELTUR A.Ş.'de çalışırken işten çıkarılan Sadetin Özgün ise “Buradaki kişiler alnının teriyle çalışan, hiçbir koşul altında işini bırakıp gitmeyen kişiler. 3 gündür perişan haldeler. Hangi hukukta, adalette var. Özel sektörde bile böyle bir şey yok. İhtar verilir. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum" şeklinde konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na seslenen Özgün, “Hani verdiği sözler? Nerede adaleti? Kafasını bile uzatmadı şuradan. Yazık günah şu insanlara. Güneşin altında bekliyorlar" ifadelerini kullandı.