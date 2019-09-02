İşten Çıkarılan İşçilerin İBB Önündeki Eylemleri Sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir hafta önce belediye iştiraklerinde çalışan 1244 işçinin iş akdini feshetti. İşten çıkarılan işçilerin bir bölümü, Şaraçhane’deki belediye binasının önünde 29 Ağustos’tan beri oturma eylemi yapıyor. “Çocuklar evde ekmek bekliyor”, “İstanbul böyle mi kazanacak”, “İşçi burada namus sözü nerede”, “Aş, iş, ekmek” yazılı dövizler taşıyan işçiler, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a yaptığı Adalet Yürüyüşü sırasında yaygınlaşan “hak, hukuk, adalet” sloganı atıyor. İmamoğlu eylemci işçilerden CV istedi Aslında işten çıkarılan işçilerin sloganları daha eylemlerinin ikinci günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yankı buldu. Eylemci işçilerin oluşturduğu üç kişilik heyetle görüşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Biz bir düzen kuracağız. Bütün arkadaşlarınıza önerimdir; eleme şeklinde yaptığımız düzenlemede, sizlerin başvuruları da mutlaka gözetilecek. Burada taahhüt ediyorum bunu. Arkadaşlarınıza bunu söyleyebilirsiniz” diyerek işten çıkarılan işçilerden yeni CV istedi.

Ancak eylemci işçiler bunun 31 Mart Seçimleri’nden sonra Ekrem İmamoğlu’nun “Biz hepinizi kucaklamaya geliyoruz, biz adamcılığa ve partiliğe bakmayız, biz kimsenin kimliğine bakmayız” sözleriyle çeliştiğini söylüyorlar. “İmamoğlu seçim öncesinde ekmeğinin peşinde olanlara dokunulmayacağını söylüyordu” İmamoğlu ile görüşme yapan heyette yer alan dört çocuk annesi Arzu Çakır, 31 Mart seçimlerinden dört gün önce İstanbul Güvenlik şirketinde güvenlik görevlisi olarak işbaşı yapmış. İşini yaparken particilik yapmadığını söyleyen Çakır, seçim öncesi verilen sözlerin tutulmasını talep ediyor. Çakır, “Laz var içimizde Kürt var. Benim babam Boşnak. Bosna Hersekli'yiz biz. AKP’li de CHP’li de var. İmamoğlu seçim öncesi konuşmalarında, şeref ve namus sözü veriyor, ekmeğinin peşinde olanlara dokunmayacağını söylüyordu. Benim üç tane çocuğum var. Çocuklarım ortaokul, lise, üniversiteye gidecek, ihtiyaçları var. Bunları nasıl karşılayacağız? Bize “Alımlar olduğunda siz de başvurun, değerlendirelim” diyor. Buradan bizi çıkartıp başka insanları işe alacaklarını anlıyorum. Bu hakkaniyet mi? Kimsenin partiyle işi yok, biz ekmek peşindeyiz” dedi.

“Bizim partizanlıkla bir işimiz yok” İSPARK’ta çalışırken işine son verilen Umut Aydoğan ise bir gün şeflerinin cihaz ve elbiseleri teslim etmelerini istediğini akşam saatlerinde ise iş akitlerinin feshedildiği yönünde telefon mesajı aldıklarını, bu durumun kabul edilemez olduğunu söylüyor. Aydoğan, “Bizim partizanlıkla bir işimiz yok. Emekçiyiz, ekmek davasının peşindeyiz. Tarihimiz o döneme denk geldi diye partili mi oluyoruz? Alımları biz yapmıyoruz, devlet büyüklerimiz yapıyor. Emekçinin hakkı yeniyor. Sayın Ekrem Bey toplantıda kendi konuşmuş, arkadaşlar dertlerini anlatamamış. Dün 15 Temmuz’da kurşunların altında canını feda eden de şimdi işsiz kalan da bu millet. Türk milletinin rahat edemediği yerde kimse rahat edemez” dedi. “AKP’den milletvekili adayı oldum ama hakaretvari paylaşımım olmadı” İş akdi feshedilmeden önce Medya AŞ’de özel kalem yönetici asistanı olarak çalışan Mihriban Çetinel, 24 Haziran Seçimleri’nde iktidar partisinden aday adayı olduğu için işten çıkarıldığı görüşünde.