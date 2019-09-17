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İşten çıkarılan kadın işçi HDP Genel Merkezi önünde eylem yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 14:25 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Gülistan Can, yerel seçimlerin ardından HDP’li Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tarafından işten çıkarıldığını ve işten atıldıktan sonra şiddet gördüğünü belirterek, HDP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.Diyarbakır’a bağlı Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak görev yapan Gülistan Can, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından HDP’li Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tarafından işten atıldığını ve işten atılma sebebinin kurum içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu savunması ve başkalarına kontenjan açılmak istenmesi olduğunu öne sürdü.

İşten çıkarılan kadın işçi HDP Genel Merkezi önünde eylem yaptı

Diyarbakır’ın Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Gülistan Can, yerel seçimlerin ardından HDP’li Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tarafından işten çıkarıldığını ve işten atıldıktan sonra şiddet gördüğünü belirterek, HDP Genel Merkezi önünde eylem yaptı.
Diyarbakır’a bağlı Kayapınar Belediyesinde temizlik görevlisi olarak görev yapan Gülistan Can, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından HDP’li Belediye Başkanı Keziban Yılmaz tarafından işten atıldığını ve işten atılma sebebinin kurum içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu savunması ve başkalarına kontenjan açılmak istenmesi olduğunu öne sürdü. İşten atıldıktan sonra Kayapınar Belediyesi önünde eylem yapan Can, iki kişi tarafından şiddete uğradığını söyledi.

"Ben devletimi savunduğum için dayak yedim"
Sesini duyurmak için Diyarbakır’dan Ankara’ya gelen Gülistan Can, HDP Genel Merkezi önünde açıklama yaptı. Tek başına basın açıklaması yapan Gülistan Can, yüzde 40 engelli raporu olduğunu belirterek, "Kayapınar Belediyesinde çalışıyordum. HDP’li belediye başkanı geldikten sonra hiçbir sebep, tutanak, gösterge ve suçum olmadan beni işten çıkardı. Kendi adamları olduğu için bir kısmı işte tuttu. Ben devletimi savunduğum için Cumhurbaşkanıma laf ettiler, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu savunduğum için Diyarbakır’da dayak yedim. Dayak yedikten sonra Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önüne gidip orada bir konuşma yaptığım zaman, ’Size yalvarmayacağım, hiçbir milletvekilinize ağız eğmeyeceğim, ben sizin gibi devletimi satmayacağım’ dedim. Sonrasında bana, ’Git seni Cumhurbaşkanın kurtarsın, bakanların kurtarsın, biziz burada bakan, biziz burada devlet, biziz burada başkan’ dediler" ifadelerini kullandı.
Dayanacak gücü kalmadığını belirten Can, "Cumhurbaşkanım, benim dayanacak gücüm kalmadı. Ben engelli bir insanım, bir insan sahipsiz diye, Diyarbakır’da tek başına diye yapılmaz. Bunlar niye bana bunu yaptı? Sizi savunduğum için, devletimi savunduğum için yaptılar. Kurtarın beni bakanlarım, hala tehdit alıyorum. Diyarbakır’da basına gidip Kayapınar Belediyesi önünde iki gece yattığım için beni dövdüler" dedi.
Engeliyle alay edildiğini ve HDP’den korkmadığını söyleyen Can, "Engelimle alay mı ettiniz, edin. Dövüyor musunuz? Basına gittim diye bana, ’diğer bacağını da biz kıracağız’ diyordunuz. Gelin kırın, HDP’lilerden korkmuyorum, sizden hiçbir zaman da korkmayacağım, devletimi hiçbir zaman satmadım, satmayacağım da" diye konuştu.
Kayapınar Belediye Başkanı HDP’li Keziban Yılmaz’a "Ne istedin benden?" diye soran Gülistan Can, "O kadar engelli çalışanın var. Sırf kontenjanın boşalsın diye, sırf kendi adamlarınızı alın diye neden beni ekmeğimden ettin, ne yaptım ben sana? Benim gibi 10 tane engelli var orada, niye onları işten çıkarmadınız? Niye bana bunu yaptınız? Neydi benim günahım? Sırf devletimi savunmam, sırf devlet büyüklerimi savunmam, bu muydu benim günahım? Ne istediniz benden?" dedi.

İşten çıkarılan kadın işçi HDP Genel Merkezi önünde eylem yaptı

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