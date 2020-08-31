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İşten çıkarılan kişi iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2020 15:45 | Son Güncelleme

Bağcılar'da, bir kişi, çıkarıldığı iş yerinin aracını kolonya döküp ateşe verdi. Araç itfaiye ekipleri tarafından sürdürülürken, gözaltına alınan kişinin işlemleri sürüyor.

İşten çıkarılan kişi iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi

Olay, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Z., isimli kişi işten çıkarıldığını öğrenenince iş yerine ait otomobilin camını kırıp içerisine kolonya döktü. Şüpheli daha sonra otomobili ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirirken, Can Z. olay yerinden ayrıldı.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan araç kısa sürede söndürülürken, Can Z., Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

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