İşten çıkarılan kişi iş yerinin aracını kolonya ile ateşe verdi

Olay, Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can Z., isimli kişi işten çıkarıldığını öğrenenince iş yerine ait otomobilin camını kırıp içerisine kolonya döktü. Şüpheli daha sonra otomobili ateşe verdi. Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirirken, Can Z. olay yerinden ayrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yanan araç kısa sürede söndürülürken, Can Z., Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan saldırganın emniyetteki işlemleri sürüyor.

DHA

