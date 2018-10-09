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İşten çıkarılan madenciler, 50 metre yükseklikte eylem yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.10.2018 05:05 | Son Güncelleme

BARTIN'ın Amasra ilçesinde özel maden şirketinin işlerine son verdiği 2 işçi, paralarına alamadıkları gerekçesiyle asansör kulesine çıkarak 50 metre yükseklikte eylem yaptı.

İşten çıkarılan madenciler, 50 metre yükseklikte eylem yaptı

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde özel maden şirketinin işlerine son verdiği 2 işçi, paralarına alamadıkları gerekçesiyle asansör kulesine çıkarak 50 metre yükseklikte eylem yaptı. Arkadaşları gibi işten çıkarılan yaklaşık 100 işçi de kule altında toplanarak arkadaşlarına destek verdi.
Amasra'da faaliyet gösteren özel maden şirketinde çalışan 170'i sendikalı, 205 işçi, ekonomik kriz olduğu gerekçesiyle 22 Eylül'de işten çıkartıldı. Aradan geçen zaman içerisinde işçiler, alacağı olan 51 günlük maaş, bayram ikramiyeleri ve kıdem tazminatlarını alamadı. Sabah saatlerinde işlerine son verilen işçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, şirkete ait 80 metre yüksekliğindeki asansör kulesine çıktı. İki arkadaş, kulenin 50 metre yüksekliğinde eylem yaptı. Şirketin güvenlik görevlileri, polise bildirdi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
​İşçilerin eylemlerine son vermesi için ikna çabası sonuç vermedi. Bir süre sonra işten çıkartılan yaklaşık 100 işçi de Aslan ve Çevik'e destek vermek için kulenin altında toplandı. İşçiler, 'İşçiyiz haklıyız, kazanacağız', 'Biz paramızı isteriz' diye sloganlar attı. İşçilerin bekleyişi sürüyor.
İşçilere destek veren Genel Maden İşçileri Sendikası Amasra Şube Başkanı Ertan Kaya, "Eylül ayında 205 işçi işlerinden çıkartıldı. Ancak şu ana kadar 51 günlük maaş, bayram ikramiyeleri ile tazminatlarını alamadılar. İşçilerimiz evlerine ekmek götüremiyor. Sorunun çözülmesi için Enerji Bakanlığı'na kadar gittik. Ancak bir sonuç alamadık. Bu işçi şimdi ne yapacak. Aç susuzlar, yazık bu işçilere, sendika olarak işçilerimizin sonuna kadar yanındayız" dedi.

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İşten çıkarılan madenciler, 50 metre yükseklikte eylem yaptıİşten çıkarılan madenciler, 50 metre yükseklikte eylem yaptıİşten çıkarılan madenciler, 50 metre yükseklikte eylem yaptıİşten çıkarılan madenciler, 50 metre yükseklikte eylem yaptı

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