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İşten çıkarılan oğlunun iş yerinde 3 kişiyi bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.01.2019 18:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, taksi durağında çalışan oğlu Mustafa Ç'nin işten çıkarılmasına kızan baba Ahmet Ç., durak çalışanı 3 kişiyi bıçakla yaradı.  Olay, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi.

İşten çıkarılan oğlunun iş yerinde 3 kişiyi bıçakladı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, taksi durağında çalışan oğlu Mustafa Ç'nin işten çıkarılmasına kızan baba Ahmet Ç., durak çalışanı 3 kişiyi bıçakla yaradı.
Olay, Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Ç., taksi şoförü olarak çalışan oğlu Mustafa Ç.'nin işten çıkarılmasını öne sürerek, taksi durağına gelip, çalışanlarla tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Ç., durak çalışanı Mesut Ü., Okan Ü. ve Hasan G.'yi bıçakla yaraladı. Kavga sırasında kendisi de bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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İşten çıkarılan oğlunun iş yerinde 3 kişiyi bıçakladı

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