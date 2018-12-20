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İşten çıkarılan TÜVTÜRK işçilerinin davasına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 15:14 | Son Güncelleme

MUĞLA ve ilçelerinde, TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonu'nda çalışırken, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 4 ay önce işten çıkarıldıklarını iddia eden 18 işçinin açtığı davanın ilk duruşması görüldü.

İşten çıkarılan TÜVTÜRK işçilerinin davasına başlandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) - MUĞLA ve ilçelerinde, TÜVTÜRK Taşıt Muayene İstasyonu'nda çalışırken, sendikaya üye oldukları gerekçesiyle 4 ay önce işten çıkarıldıklarını iddia eden 18 işçinin açtığı davanın ilk duruşması görüldü.
TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonu'nda görevli 18 işçi, iddiaya göre, DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası'na üye oldukları gerekçesiyle 4 ay önce işten çıkarıldı. İşçilerin açtığı 'işe iade' davasının ilk duruşması, Muğla 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. İşçiler ve avukatların hazır bulunduğu duruşma, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için 5 Şubat 2019'a ertelendi.
Duruşma sonrası açıklama yapan işçilerin avukatı Tacettin Çölek, "İşçilerin sendikaya üye olması anayasal haklarıdır. Örgütlenme hakkına saygı gösterilmemiştir. İşverenin avukatları da mahkemede ne kadar haklı olduğumuzu gördüler. İşçiler sendikalaştıkları için işten çıkarılmışlardır. Bunu kanıtlayacak ve işe dönüşlerini gerçekleştireceğiz" dedi.

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İşten çıkarılan TÜVTÜRK işçilerinin davasına başlandı

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