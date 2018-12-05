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İşten çıkarıldı otelin kasasını çaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.12.2018 13:24 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Serik ilçesindeki otelde yaşanan kasa hırsızlığını, 5 gün önce işten çıkarılan teknik personel Mesut Kurt'un gerçekleştirdiği belirlendi.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Serik ilçesindeki otelde yaşanan kasa hırsızlığını, 5 gün önce işten çıkarılan teknik personel Mesut Kurt'un gerçekleştirdiği belirlendi. Yakalanan Kurt tutuklanırken, kasa ve içerisindeki evraklar ise boş arazide bulundu.

Serik’e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin muhasebe odasında duran ve içinde otele ait evrakların bulunduğu küçük çelik kasa dün gece çalındı. Bu sabah gelen muhasebe çalışanları kasanın olmadığını fark edince durumu otel yetkililerine, onlar da polise bildirdi. Olay yerine gelen Belek Polis Merkezi ekipleri inceleme yaptı.

GÜVENLİK KAMERASINDA TESPİT EDİLDİ

Oteldeki güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde hırsızlığı sezonun bitmesi dolayısıyla 5 gün önce oteldeki işinden çıkarılan teknik personel M.K.’nın gerçekleştirdiği belirlendi. M.K.’yı takibe alan polis sabah saatlerinde Belek Mahallesi’ndeki evinde gözaltına aldı.

BOŞ ARAZİDE AÇMIŞ

Polis merkezindeki ifadesinde çelik kasayı otelin ilerisindeki boş araziye götürüp, açtığını söyleyen M.K., içinden para değil, otele ait evrakların çıktığını anlattı. M.K., kasayı bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldığını kaydetti. Polis şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı incelemede ağzı açık kasayı ve yanındaki evrakları buldu. M.K. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DAHA ÖNCE DE SOYULMUŞ

Diğer yandan aynı kasadan 20 gün önce de 5 bin liranın çalındığı belirtilirken, olayın failinin bulunması için araştırmaların sürdüğü kaydedildi.

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