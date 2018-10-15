İşten çıkarıldığı çiftliğe gidip intihar etti

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde, işten çıkarıldığı çiftliğe bir hafta sonra giden Yılmaz C. (45), çenesinin altına dayadığı av tüfeğiyle intihar etti.
Söke'nin kırsal Bağarası Mahallesi'ndeki bir çiftlikte uzun yıllardır çalışan Yılmaz C.'nin işine geçen 8 Ekim'de son verildi. Kimsesi olmayan Yılmaz C., işten çıkarılmasının ardından bir süreliğine İzmir'e gitti. Herkesin kendisini İzmir'de bildiği Yılmaz C., geçen 14 Ekim gecesi tekrar çiftliğe gidip, gizlice içeri girdi. Geceyi burada geçiren Yılmaz C., bugün saat 10.30 sıralarında, çenesinin altına dayadığı av tüfeğinin tetiğine dokundu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çiftliğe gelen sağlık ekipleri, sandalyede kanlar içinde, oturur haldeki Yılmaz C.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yılmaz C.'nin cesedi, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, intiharla ilgili soruşturma başlattı.
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