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İşten çıkarıldıkları fabrika önünde eylem yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 16:45 | Son Güncelleme

BURSA'da, tekstil fabrikasının işten çıkardığı 130 çalışanı iş yeri önünde eylem yaptı.

İşten çıkarıldıkları fabrika önünde eylem yaptılar

Mehmet İNAN/KESTEL (Bursa), (DHA)- BURSA'da, tekstil fabrikasının işten çıkardığı 130 çalışanı iş yeri önünde eylem yaptı. İşçiler, sendika üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını öne sürerken, firma yetkilileri ise fabrikanın kapanacağı, çalışanların bu nedenle işten çıkarıldığını belirtti.
Kestel ilçesinde faaliyet gösteren tekstil firmasından çıkarılan 130 çalışan ve Teksif Sendikası Bursa Şubesi yöneticileri fabrika önünde eylem yaptı. Ankara Yolu Caddesi'nden yürüyen işçiler, ellerinde dövizler taşıyıp, "Patron şaşırma, sabrımızı taşırma", "Tazminat hakkımız, söke söke alırız" sloganları atıp, fabrika önüne geldi. Burada açıklama yapan Teksif Sendikası Bursa Şubesi Sekreteri Hakan Ünsal, firmanın 30 Haziran 2019 tarihinde kapandığını belirterek, "Kapanış verilmiş ancak iflas verilmediği için arkadaşlarımız hem maaş hem de tazminatları konusunda mağdur edildi. İflas kararını vermiş olsalardı, çalışanların içeride 2 aylık maaşları vardı. Onları da talep edebilecektik. Ama iflas yerine kapanış vermişler. Bizim buradaki sıkıntımız, bu firmada 6 aylık, 1 senelik hatta 20 senelik çalışan arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın tazminatları içeride. Patronlarından randevu talep ediyoruz, Ancak patrona ulaşamıyoruz. Şu anda burada muhatabımız yok. 130 kişinin mağduriyeti var. Bütün arkadaşlarımın hepsinin kredi, kira borcu birikti. Ne maaşlarını alabildiler ne de tazminatlarıyla ilgili bize bir ödeme planı sunuldu. Buradaki arkadaşlarımızı, sendikalı oldular diye sendikal haklardan yararlandılar diye cezalandırılıyor. Sendikalı olmak anayasal haktır. Buradan devlet büyüklerimize de seslenmek istiyoruz. 130 arkadaşımızın kıdem tazminatını eğer işsizlik fonundan alabilirsek, büyüklerimiz bize bu şekilde yardım edebilirse çok memnun oluruz" dedi.
4 AYLIK BEBEĞİYLE EYLEME GELDİ
Fabrika önünde yapılan eyleme 7 aylık kızı Pınar'la katılan Nilüfer Köşelioğlu, çocuğuna mama almaya parasının olmadığını söyleyerek, "4,5 senedir burada çalışıyorum. Çalışıyoruz ama bize maaş veren yok. Zaten yılbaşından itibaren maaşlarımız düzgün alamıyorduk. Son 2 aydır da hiç alamıyoruz. Benim bebeğim olduğu için yarım gün çalışıyordum. Hakkımı alamıyorum. Hakkımızı istiyoruz, tazminatımızı istiyoruz, ihbarımızı istiyoruz. Hakkımız dışında bir şey istemiyoruz. Her türlü mağduriyetimiz var. Çocuğumla geldim buraya. Oradan buradan borç istiyorum. Çocuğuma mama yediriyorum ama şu an mama almaya bile param yok. Fazla bir şey istemiyorum. Hakkımı istiyorum" diye konuştu.
'YETİMLERİMİN HAKKINI YİYENE ALLAH SORSUN'
Fabrikada 8 yıl çalıştıktan sonra işsiz kalan Zeynep Şimşek, "Biz sendikaya girdikten sonra bize kumpas kuruldu. Burası sendikayı kabul etmedi. Benim ikiz çocuklarım var. Eşimi kaybettim. Şu an hiç maaşım yok. Ben iki çocuğa bakıyorum ve evimde hiç huzur kalmadı. İşsizlik maaşı da alamıyoruz. buraya gelmek için komşularımdan para aldım. Yönetimden irtibata hiç geçilmedi. Biz yıllık izne çıkarıldık. Ayın 1'inde iş başı yapacaktık, geldiğimizde kapatmışlar. Hiçbir açıklama yok. Biz bunu mu hak ettik. Bizi mağdur ettiler. Benim o yetimlerimin hakkını yiyene Allah sorsun" dedi.
Kalabalık fabrika önünde bir süre daha slogan attıktan sonra dağıldı.

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İşten çıkarıldıkları fabrika önünde eylem yaptılarİşten çıkarıldıkları fabrika önünde eylem yaptılarİşten çıkarıldıkları fabrika önünde eylem yaptılarİşten çıkarıldıkları fabrika önünde eylem yaptılar

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