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İşten çıkarılınca yöneticilerin kabusu olmuş, tüm bilgileri eskort sitesinde paylaşmıştı! Şantaj şüphelisi yakalandı

06.12.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da özel bir şirkette sağlık çalışanı olarak görev yapan bir kişi yönetim kararıyla işten çıkarılmış, o günden bu yana şirket yönetiminin kabusu olmuştu. Yöneticilerin kişisel bilgilerini, çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaşan H.G., adliyeye sevk edildi. H.G.'nin toplam 16 suçtan arandığı kaydedildi.

İşten çıkarılınca yöneticilerin kabusu olmuş, tüm bilgileri eskort sitesinde paylaşmıştı! Şantaj şüphelisi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı gerekçesiyle ulusal basın ve sosyal medyada gündeme gelen H.G.'nin Antalya'da olduğu bilgisine ulaştı.

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SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Polisin yaptığı çalışmayla 4 'kişisel veriyi hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 1 'şantaj', 1 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 2 'tehdit', 2 'kişi huzur ve sükununu bozma', 1 'mala zarar verme' ve 5 'hakaret' suçu olmak üzere toplam 16 suçtan aranan H.G., dün saklandığı adreste yakalandı. H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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(DHA)

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