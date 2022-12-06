İşten çıkarılınca yöneticilerin kabusu olmuş, tüm bilgileri eskort sitesinde paylaşmıştı! Şantaj şüphelisi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şirket yöneticilerinin ve çocuklarının fotoğraflarını eskort sitelerinde paylaştığı gerekçesiyle ulusal basın ve sosyal medyada gündeme gelen H.G.'nin Antalya'da olduğu bilgisine ulaştı.

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Polisin yaptığı çalışmayla 4 'kişisel veriyi hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak', 1 'şantaj', 1 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek', 2 'tehdit', 2 'kişi huzur ve sükununu bozma', 1 'mala zarar verme' ve 5 'hakaret' suçu olmak üzere toplam 16 suçtan aranan H.G., dün saklandığı adreste yakalandı. H.G., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

(DHA)

