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"İşten çıkarılmama sebep oldun" diyerek öldürdü

08.11.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan şahıs hayatını kaybetti. Cinayetle sonlanan kavganın 'işten çıkarılmaya sebep olma' olduğu iddia edildi

"İşten çıkarılmama sebep oldun" diyerek öldürdü

Olay, ilçeye bağlı Huğlu Mahallesi Huğlu-Antalya Yolu Özgürlük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir silah fabrikasında çalıştığı öğrenilen 34 yaşındaki Recep Çekiç ile aralarında husumet bulunan U.S. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Olayda, Recep Çekiç şüpheli U.S. tarafından bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yol kenarında ağır yaralı olarak bulunan Çekiç, ambulansla Derebucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Recep Çekiç, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çekiç’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya’ya gönderildi.

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İTİRAF ETTİ

Olayın ardından cinayet işlediğini belirterek jandarmaya teslim olan U.S. gözaltına alındı. U.S.’nin, bıçakladığı Recep Çekiç’i, çalıştığı iş yerinden işine son verilmesinin ardından, “Benim işten çıkarılmama sen neden oldun” diyerek sorumlu tuttuğu iddia edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Konya
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