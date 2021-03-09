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İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

09.03.2021 08:58 | Son Güncelleme:
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İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Türkiye'de pandemi döneminde iş yerlerinin eleman çıkarmalarını yasaklayan geçici maddenin süresi iki ay daha uzataldı.

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerine yönelik getirilen "İşverenin çalışanını işten çıkarma yasağı" iki ay daha uzatıldı. Resmi Gateze'de salı günü yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda ilgili yasağı düzenleyen sürenin 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.

Koronavirüs pandemisinin istihdam ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk işten çıkarma yasağının uzatıldığını Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz" ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Kasımayı işsizlik oranını yüzde 12,9 olarak açıklamıştı. Yapılan açıklamada, işsizliğin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,4 puan azaldığı belirtilmişti.

rts,DW/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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