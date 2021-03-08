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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı kalkıyor mu?

08.03.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı kalkıyor mu?

Korona virüs salgını sonrası alınan tedbirler kapsamında birçok işyeri ve işletme geçici olarak kapatılmıştı. Bu karardan sonra çalışan birçok vatandaşımız, işsiz kalma korkusuyla karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı kontrollü normalleşme kararları sonucunda en çok merak edilen konulardan biri de “İşten çıkarma yasağı kalkıyor mu?”, “İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?” soruları oldu. Peki işten çıkarma yasağı kalkıyor mu? İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Covid-19 önlemleri kapsamında alınan kararlar gereği birçok işletme bir süredir kapalıydı. Kapanan işyerlerinde çalışan işçiyi mağdur etmemek için alınan kararlardan biri de işten çıkarma yasaklarıydı. İşverenin kapalı süre içerisinde çalışanını işten çıkarmasının önüne geçmek için alınan bu karar bitecek mi? Kontrollü normalleşme süreci ile birçok işletmenin günün belli saatlerinde çalışma izninin verilmesi ile çalışanlar tarafından en çok merak edilen soru, “İşçi çıkarma yasağı kalkıyor mu?”, “İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?” oldu. Detaylar haberimizde…

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı.

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İşten çıkarma yasağının geçersiz olduğu durumlar

Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.

Fesih kapsamına girmeyen durumlar:

  • İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,
  • Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller,
  • İşverenin faaliyetinin sona ermesi,
  • İşin sona ermesi halleri dışında.

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