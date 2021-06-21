Haziran ayının ortalarına gelindi. Bu sebeple "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?" , "İşçi çıkarma yasağı uzar mı?" soruları işçiler ve işverenler tarafından araştırılıyor. İşten çıkarma yasağı işçi ve işverenin haklarını güvence altına almak için uygulanmaktadır. İşte ayrıntılar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK? İŞÇİ ÇIKARMA YASAĞI UZAR MI?

Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karara göre işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. İşten çıkarma yasağının belirtilen tarihten sonra devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Konu, ele alınmasının ardından yapılacak açıklama ile netlik kazanacak.

KOD 29 SORUNU ÇÖZÜLDÜ

İşten çıkarma kararının geçersiz olduğu bazı durumlar vardır. İşçi, işten ayrılırken bu bilgiyi SGK'ya vermek zorundadır ve bu bilgiler, belirlenen kodlar ile iletilmektedir. Örnek vermek gerekirse istifa için kod 01'dir. işçinin haklı nedenle feshi için kod 25'dir. İşverenin haklı neden ile feshi kodu ise 29 dur. İş yerinin kapanması durumunda 17 nolu kod kullanılmakta ve bildirilmektedir.