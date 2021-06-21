Haziran ayının ortalarına gelindi. Bu sebeple "İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?" , "İşçi çıkarma yasağı uzar mı?" soruları işçiler ve işverenler tarafından araştırılıyor. İşten çıkarma yasağı işçi ve işverenin haklarını güvence altına almak için uygulanmaktadır. İşte ayrıntılar...
Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu karara göre işten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021'e kadar uzatıldı. İşten çıkarma yasağının belirtilen tarihten sonra devam edip etmeyeceğine ilişkin henüz resmi makamlar tarafından herhangi bir açıklama gelmedi. Konu, ele alınmasının ardından yapılacak açıklama ile netlik kazanacak.
İşten çıkarma kararının geçersiz olduğu bazı durumlar vardır. İşçi, işten ayrılırken bu bilgiyi SGK'ya vermek zorundadır ve bu bilgiler, belirlenen kodlar ile iletilmektedir. Örnek vermek gerekirse istifa için kod 01'dir. işçinin haklı nedenle feshi için kod 25'dir. İşverenin haklı neden ile feshi kodu ise 29 dur. İş yerinin kapanması durumunda 17 nolu kod kullanılmakta ve bildirilmektedir.
Ancak bu kodların oluşturduğu sorun, fesih kapsamına girmeyen bazı durumları da içermesidir. Bunlar iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işverenin faaliyetinin sona ermesi, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, işin sona ermesi halleri gibi durumlardır.
Kod-29'u kullanarak bir işçinin çalışma hayatına son verilmesi, o işçi açısından bazı problemler doğurmaktaydı. Tek istisna İş Kanunu 25. Maddedeki Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymamak olarak değerlendirilmişti. Bu şekilde yapılan işten çıkarmalar SGK'ya kod 29 ile bildiriliyor. Öte yandan kod 29 için düzenlenen 25. maddede hırsızlık, uyuşturucu, taciz gibi ağır ithamlar olması gerekiyor. Tüm bu sebeplerden dolayı da kod 29 ile işten çıkarılan çalışanlar mağduriyet yaşıyordu.
Bu konu SGK tarafından değerlendirildi ve gereği yapıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamada işçinin mağdur olma durumunun giderildiği kaydedildi.