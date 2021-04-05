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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

05.04.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Salgın sürecinde devlet birçok farklı ödenek sağlarken öte yandan ekonomik açıdan hem işçi hem de işveren kesimin mağduriyet yaşamaması adına fesih kısıtı da denilen işten çıkarma yasağı kararı vermişti. Coronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla getirilen işten çıkarma yasağı Mart ayı içerisinde sona erecekti ancak 2 ay süreyle uzatıldığı açıklandı. Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağı 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha sürecek.

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz” ifadelerine yer verdi.

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren uzatılması düzenlendi.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI HAZİRANA KADAR UZATILABİLİR

İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı'na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.

Kanunlara göre işten çıkarma yasağı süresince yüz kızartıcı suç işleyen kişilerin iş akitleri sona erdirilebiliyor. Ayrıca 2943 TL'lik brüt asgari ücret ceza ödenerek de çalışanlar işten çıkarılabiliyor.

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