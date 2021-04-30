İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi bir kez daha uzatıldı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de uzatıldı.

Koronavirüs nedeni ile çalışanların mağduriyet yaşamaması adına iş kanunu geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında feshedilmesi 30 Haziran'a kadar yasaklandı. Milyonlarca vatandaş tarafından araştırılan işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından yanıt buldu. İşte, detaylar...

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

17 Mayıs tarihinde sona erecek olan işten çıkarma yasağının tarihi uzatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır" diye konuştu.

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR?

Nakdi ücret desteği 1.177 liradan 1.431 liraya yükseldi. Yani nakdi ücret desteği 1. 431 liradır.

