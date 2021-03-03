İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor uzatıldı mı?

Bir işveren, işten çıkarma yasağı varken işçisini işten çıkartırsa bu işverene 1 asgari ücretin brüt tutarı kadar cezai işlem yapılıyor. Bu cezayı ödemek istemeyen işverenler ise yasak süresi boyunca işten çıkarma yasağını uyguluyor. Peki işten çıkarma yasağı ne kadar sürecek? İşten çıkarma yasağının süresi uzadı mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Birçok çalışan ve işveren işten çıkarma yasağının ne kadar süreceğini, süresinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor ve bu soruların cevabını düzenli olarak araştırılıyor.

17 Ocak 2021'de Resmi Gazete'de yayınlanan yazı ile "İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen sürelerin 17/1/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair karar" yayımlanmıştı.

Bu karara göre 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARTMA YASAĞININ SÜRESİ UZATILDI MI?

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin 4. fıkrasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı maddenin 1. ve 2. fıkralarında yer alan üç aylık süreleri, her defa en fazla üç aylık süreler ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabiliyor.



