HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor uzatıldı mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor uzatıldı mı?

03.03.2021 11:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor uzatıldı mı?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle alınan ekonomik tedbirler kapsamında, bir süredir işverenlerin işçileri işten çıkartmaması için bir işten çıkartma yasağı uygulanıyor. Bu sürecin belli bir süresi olmadığı için birçok çalışan "işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı?" sorusuna yanıt arıyor.

Bir işveren, işten çıkarma yasağı varken işçisini işten çıkartırsa bu işverene 1 asgari ücretin brüt tutarı kadar cezai işlem yapılıyor. Bu cezayı ödemek istemeyen işverenler ise yasak süresi boyunca işten çıkarma yasağını uyguluyor. Peki işten çıkarma yasağı ne kadar sürecek? İşten çıkarma yasağının süresi uzadı mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Birçok çalışan ve işveren işten çıkarma yasağının ne kadar süreceğini, süresinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor ve bu soruların cevabını düzenli olarak araştırılıyor.

17 Ocak 2021'de Resmi Gazete'de yayınlanan yazı ile "İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin 1. ve 2. fıkralarında belirtilen sürelerin 17/1/2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına dair karar" yayımlanmıştı.

Bu karara göre 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı.

İŞTEN ÇIKARTMA YASAĞININ SÜRESİ UZATILDI MI?

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin 4. fıkrasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aynı maddenin 1. ve 2. fıkralarında yer alan üç aylık süreleri, her defa en fazla üç aylık süreler ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabiliyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı! Bu eriklerin fiyatı çeyrek altını solladı!
Çok yüksek riskli kategorideki Konya’da eğlence mekanlarına baskınÇok yüksek riskli kategorideki Konya’da eğlence mekanlarına baskın
Meryem suresinin meali ve faziletleriMeryem suresinin meali ve faziletleri
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

İçişleri'nden yeni genelge! İşyerlerinin çalışma saatleri değişti

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Can pazarı: 4'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Azerbaycan, Ermenistan'la yeni bir savaşa mı hazırlanıyor?

Fuhuş çetesi çökertildi! Genç kızın canlı yayındaki itirafları şoke etti

Fuhuş çetesi çökertildi! Genç kızın canlı yayındaki itirafları şoke etti

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Kalçalarına bakarken yakalandı!

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

Canlı yayın bir anda karıştı! 'Haysiyet yoksunu'

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

İran'dan Türkiye açıklaması: Yanlış anlaşıldı!

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi

Kabine toplantısı sona erdi

Kabine toplantısı sona erdi

Diğer Haberler

'MİT Kumpası' davasında karar verildi

'MİT Kumpası' davasında karar verildi

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının saati değişecek mi? Bilim Kurulu Üyesi'nden flaş açıklama

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının saati değişecek mi?

Çok yüksek riskli kategorideki Konya’da eğlence mekanlarına baskın

Çok yüksek riskli kategorideki Konya’da eğlence mekanlarına baskın

İzmir'de kurye skandalı: Müşterilere giderken uyuşturucu kullanıyorlar

İzmir'de uyuşturucu skandalı! Müşterilere giderken...

Son Dakika: Meral Akşener'den 'fezleke' açıklaması

Meral Akşener'den 'fezleke' açıklaması

2 Mart 2021 reyting sonuçları

2 Mart 2021 reyting sonuçları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.