İşten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşçi çıkarma yasağı kalkar mı?

Pek çok çalışanın merakla takip ettiği işten çıkarma yasağı geçtiğimiz yıldan bu yana binlerce kişinin gündemindeki yerini almaya devam ediyor. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, uzatıldı mı gibi soruların yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki işten çıkarma yasağı ne zaman kalkacak? İşçi çıkarma yasağı kalkar mı?

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK? İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici bir madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş ya da hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Aynı zamanda geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren uzatılması kararı alındı.



