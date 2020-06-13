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İşten Çıkarma Yasağı Süresi Uzuyor

13.06.2020 13:57 | Son Güncelleme

Corona virüsü salgını nedeniyle hükümetin, işverenlere getirdiği işçi çıkarma yasağı uzatılıyor

İşten Çıkarma Yasağı Süresi Uzuyor

Corona virüsü salgını nedeniyle hükümetin işverenlere getirdiği işçi çıkarma yasağı uzatılıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş akdini fesih yasağının bir süre daha uzatılacağını söyledi.

Bakan Selçuk, daha önce çıkarılan yasayla bu yetkinin Cumhurbaşkanı’na verildiğini dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yayımlayacağı bir kararla işten çıkarma yasağı süresinin uzatılmasının mümkün olabileceğini belirtti.

NTV televizyonu’nun canlı yayınında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneği başvuruları konusunda da bilgi verdi. Selçuk, kısa çalışma ödeneğinden faydalanan kişi sayısının 3.5 milyona yaklaştığını bu çerçevede yapılan ödeme toplamının da 10,5 milyar TL olduğunu dile getirdi.

Selçuk ayrıca hali hazırda 1 milyon 358 bin kişinin nakdi destek aldığını ödenen rakamın da 1 milyar 700 milyonluk bir kaynağın da bu şekilde ücretsiz izne çıkan çalışanlara aktarıldığını söyledi.

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