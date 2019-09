"İşten çıkarmaları inceliyoruz"

"Ama terörün üzerinden de hiç kimse siyaset yapmasın. Terör bir an önce çözülmesi ve bir an önce ortadan kaldırılması gereken unsurdur. Bunun asker olması, sivil olması önemli değil. Hepsi can, hepsi canımız. Hepsi ülkemizin değerleri. Hiçbir şekilde olayın muhatabı olmayan, yaşamını sürdürürken ve bir yerden bir yere ulaşmaya çalışırken hiç beklenmedik anda olması da ayrı bir üzüntü verici durum. O yüzden terör konusu üzerinde hep birlikte el birliğiyle yok edilmesi için hareket etmemiz gereken ve bu ülkede artık sonlandırılması gereken bir unsur. Biz terörün ortadan kaldırılması için ne yapılması gerekiyorsa destek vermeye hazırız."

Konuşmanın ardından Ordu Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Bahadır Baş, ziyaretinden dolayı Torun'a teşekkür etti.