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İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 13:22 | Son Güncelleme

Adana’da siyasi görüşü farklı olduğu için belediyeden işten çıkartıldığını ileri süren bir kişi, silahla park ve bahçeler daire başkanlığını bastı.Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi.

Adana’da siyasi görüşü farklı olduğu için belediyeden işten çıkartıldığını ileri süren bir kişi, silahla park ve bahçeler daire başkanlığını bastı.
Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Daire Başkanlığında işçi olarak çalışan Osman Boran, bir süre önce işten çıkartıldı. Boran, bu duruma sinirlenerek bugün sabah saatlerinde Öğretmenler Bulvarı’nda bulunan park ve bahçeler daire başkanlığına geldi. Tabancasını çıkartıp havaya ateş açmaya başlayan Boran, 4 el ateş açtıktan sonra işe tekrar alınmak istediğini söyledi. Bunun üzerine özel güvenlik elamanları hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen polis, şahsı kısa sürede ikna ederek gözaltına aldı. Polis aracına bindirilen Boran, "Benim siyasi görüşüm farklı olduğu için işten çıkardılar. İşten çıkartılmanın yanı sıra bir de hakaret edip iftira atıyorlar" dedi.
Boran sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken, park ve bahçelerde çalışan kadın ve erkekler de olayı korkulu gözlerle izledi.

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı

İşten çıkartılan belediye işçisi, silahla daire başkanlığını bastı
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