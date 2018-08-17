İşten çıkartılan muayene istasyonu çalışanlarından protesto

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'da, Taşıt Muayene İstasyonu'ndaki işlerinden sendikaya üye oldukları gerekçesiyle çıkartıldıklarını öne süren 13 işçi, basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirdi.
TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonu'nda görevli 13 işçi, bir süre önce işten çıkartıldı. Sendikal haklarını kullandıkları için işten çıkartıldıklarını öne süren işçiler, TÜVTÜRK Muğla Taşıt Muayene İstasyonu Bodrum Şubesi önünde eylem yaptı. İşçilere yakınları ve Nakliyat-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Ali Özçeli de destek verdi. Kalabalık, 'İşçiyiz haklıyız, kazanacağız' sloganı atarak, 'Baskılar bizi yıldıramaz', 'Atılan işçiler geri alınsın', 'Sendikalı olmak anayasal hakkımızdır, engellenemez' yazılı dövizler taşıdı.
Grup adına açıklama yapan Nakliyat-İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Ali Özçelik, "Sendikamız, Muğla Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.'ye bağlı Muğla, Fethiye, Bodrum, Marmaris istasyonlarında örgütlenmiş, işletmede çalışan işçilerin büyük çoğunluğu sendikamıza üye olmuştur. 19 Temmuz 2018 tarihinde sendikamız 6356 Sayılı Yasa'ya göre yetki başvurusu yapmıştır. Bakanlık sendikamızın çoğunlukta olduğuna ilişkin tespit yazısını sendikamıza göndermiştir. İşyerinde çalışanların sendikamıza üye olduğundan haberdar olan işveren ve temsilcileri önce 1 üyemizi daha sonra 2 ve devamındaki çıkarmalarla birlikte 13 üyemizi işten çıkartmıştır. İşverenler, iş ortakları, masanın üzerine veya görünecek şekilde beline tabanca takarak 'Sendikadan istifa edin', 'E-devlet şifrenizi verin, yoksa işten çıkartırım' gibi söylemlerde bulunup, baskı ve tehditle üyelerimiz işten çıkarılmıştır. Üyelerimiz bireysel olarak baskı ve tehditle ilgili şikayetlerini Cumhuriyet savcılıklarına, jandarma ve polis merkezlerine yapmışlardır. Sendikamız da gerekli suç duyurularını yapmıştır. Sendikaya üye olmak Türkiye Cumhuriyeti Anayasa'nın 51. maddesi ve 6356 Sayılı Yasa ile güvenci altına alınmıştır" dedi.
Başkan Özçelik, anayasal, yasal örgütlenme, sendikaya üye olma, sözleşme haklarına sahip çıkacaklarını belirterek, "Sendikamız işçi ve sendika düşmanlığına, yasa, hak, hukuk tanımazlığa karşı gerekli mücadeleyi verecektir" diye konuştu.
İşçiler, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.
Bu iddia çok konuşulur! İngiliz medyası duyurdu: ABD'nin Brunson inadı...
Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü
WhatsApp ücretli mi oluyor? Açıklama geldi
ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Türk milleti asla kimse karşısında boyun eğmez
AK Parti'den önemli açıklama: ‘Yarın bir sürprizimiz olacak…’
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli 'ilaç fiyatı' açıklaması
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti
WhatsApp vatandaşa değil, firmalara ücretli
20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için atama takvimi belirlendi
İnsan bedeninin bilinmeyen gerçekleri
Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma
Kanınız donacak! Öz kızını eve kapatıp defalarca tecavüz etmiş
Okuyucu Yorumları 0 yorum