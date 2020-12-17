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  4. ’İşten çıktım’ bahanesi işe yaramadı 6 bin 300 TL ceza yediler

’İşten çıktım’ bahanesi işe yaramadı 6 bin 300 TL ceza yediler

17.12.2020 00:40 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara yine ceza yağdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde kurallara uymayanlara yine ceza yağdı. Denetimler sırasında gelen aracı durduran ekipler işten çıktıklarını söyleyen iki şahısta izin belgelerini istedi ancak belgeleri olmadığından dolayı ikisine toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi.
Edilen bilgilere göre koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm Türkiye genelinde hafta içi saat 21:00’den itibaren sabah 5’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Bu kapsamda ekipler kavşaklarda gelen tüm araçları tek tek durdurarak izin belgelerini kontrol ediyor. Belgeleri olmayanlara ise haklarında cezai işlem uygulanıyor. Milli irade meydanında yapılan denetimler gelen bir otomobili durduran ekipler sürücü Ahmet Can A ile Yunus Emre Ö nerede geldiklerini sordular. Her iki şahıs iş yerinden çıktıklarını ve eve gittiklerini ifade ettiler. Ekipler sürücü ve yanında bulunan şahıstan izin belgelerini istedi. Ancak şahıslar belgeleri iş yerinde unuttuklarını söyledi. Polis ekipleri bu bahaneyi kabul etmeyerek her iki şahıs hakkında işlem yaptı. Sürücü ve arkadaşına toplamda 6 bin 300 TL ceza kesildi. Ardından uyarılarak evlerine gönderilirdi. İzin belgesinden haberleri olup olmadığı sorulduğunda ise haberimiz var tabi ki diyerek araçlarına gülerek binip gittiler.

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