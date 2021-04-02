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İşten erken geldi, karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi

02.04.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de iş yerinden evine hastalandığı için erken dönen Murat B., karısını yatak odasında başka bir adamla yakaladı.

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Arnavutköy’de iş yerinden evine hastalandığı için erken dönen Murat B., karısını yatak odasında başka bir adamla yakaladı. Adamı yatak odasına kilitleyen koca, polise haber verdi. Bu sırada panikleyen adam, yatak odasının camından atlayarak kaçmaya çalıştı. Ayağı kırılan adam, hastaneye kaldırıldı. Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 19.15 sularında Arnavutköy İslambey Mahallesi’nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden rahatsızlandığı gerekçesiyle erken çıkan ve evine gelen Murat B., evde yabancı birinin olduğunu fark etti. İçeri giren Murat B., yatak odasında karısı ile Kader D isimli adamı yakaladı. Kader D.’yi yatak odasına kilitleyen adam, içeri geçip olayın şokunu atlatmak ve polise haber vermek istedi. Bu sırada odada kilitli olan Kader D. panikleyerek ikinci kattaki evin camından aşağı atladı. Ayağı kırılan Kader D. için ambulans çağrıldı. Kader D. Olay yerine gelen ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Karakola giden Murat B., Kader D.’den şikayetçi oldu.

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