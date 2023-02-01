HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

30.01.2023 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş Kanunu kapsamında, çalışan ve işverenin hakları ve sözleşme esasları koruma altına alınıyor. Buna göre; çalışan ve işveren arasında gerçekleştirilen iş sözleşmesinde, çalışanın maaşı, mesai zamanı vb. sosyal hakları belirlenir. Dönemsel işlerin dışında yapılan süresiz iş sözleşmelerinde, çalışan veya işveren sözleşmeyi habersiz feshedemez. Bu durumda ihbar tazminatı ortaya çıkar. Peki işten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Süresi belli olmayan devamlı işlerde çalışan ve işveren iş akdini etkileyen durumlarda birbirlerine bildirimde bulunmak zorundadır. Bunlardan biri de işten çıkma veya çıkarılma durumunda, karşı tarafa ihbar süresi kapsamında durumu bildirmektir. İş Kanunu’nun 17. maddesine göre; belirlenen süreye uymayan veya bildirim yapmayan taraf ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Sözleşmeyi feshedecek tarafın karşı tarafa yazılı olarak haber vermesi gerekiyor. Aksi durumda ihbar tazminatı yaptırımı, tarafların kayıplarını telafi etmeye yönelik haklarını korumaktadır. Kişiler iş akdini sonlandırırken belirli şartlarda tazminat hakkına sahip olabilir. En çok merak edilen konu ise; kendi isteğiyle istifa eden kişinin ihbar tazminatı alıp alamayacağıdır.

İşten kendi isteğiyle ayrılan işçi ihbar tazminatı alabilir mi?

Normal şartlarda süresiz iş akdi feshedilirken, işveren veya çalışanın diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunması ve zorunlu ihbar süresine uyması gerekiyor. Bu şartları karşılamadan işten çıkan çalışan veya işveren karşı tarafa ihbar tazminatı ödemelidir. Ancak, ihbar tazminatı konusunda malullük, emeklilik ve yaşlılık gibi bazı istisnai durumlar bulunur. Buna göre; çalışan kişi herhangi bildirimde bulunmadan kendi isteğiyle işten ayrılamaz. Aksi takdirde işverene ihbar tazminatı ödemek zorunda kalır. Ayrıca ihbar tazminatı fesih yapan kişi tarafından ödenmesi gereken bir yaptırım türü olduğundan, işçi hiçbir şekilde ihbar tazminatı alamaz.

10 yıllık çalışan istifa ederse ihbar tazminatı alabilir mi?

Yukarıda da belirtildiği üzere istisnai durumlar haricinde çalışanın haklı sebepleri oluşursa, istifa etme hakkı bulunur. Bu durumda taraflar arasındaki sözleşme derhal feshedilir ve haklı feshi durumu oluşur. Çalışanın İhbar tazminatı ödemesi gerekmez. Haklı sebebi oluşmadan istifa eden 10 yıllık çalışan, iş sözleşmesini feshetmeden önce belirtilen süre içerisinde işverene yazılı olarak haber vermemişse ihbar tazminatı ödemelidir. İhbar tazminatını fesheden kişi ödediğinden, 10 yıllık çalışan ihbar tazminatı alamaz.

İş Kanunu’na göre işçinin haklı nedenle istifa edebilmesi için oluşması gereken durumlar aşağıdaki gibidir;

İş esnasında çalışanın hayatını riske atan durumlar.
İşçiye sözleşmesiyle ilgili yalan beyanlarda bulunulması.
Cinsel taciz, İşçinin kendisine veya aile üyesine yönelik ahlaka uymayacak davranışlarda bulunulması.
İşçinin ücretini alamaması.

Özel sektörde ihbar tazminatı alma şartları genel olarak aynıdır. Çalışan ve işveren taraflarında haklı bir fesih nedeni olmamalıdır. Buna ek olarak; özel sektörde işyeri devredilirse, çalışan ihbar tazminatı isteyemez.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
Dünya basınında 'Türkiye' manşeti! "Yerimizi aldılar"Dünya basınında 'Türkiye' manşeti! "Yerimizi aldılar"
Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! '3 gün önce sıfırdı bugün 52 cm ölçüldü'Kar yağışı için İstanbul ve Ankara’da herkes beklemede! '3 gün önce sıfırdı bugün 52 cm ölçüldü'
Anahtar Kelimeler:
ihbar tazminatı istifa

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: İstanbul için uyarı geldi! Kar ne zaman yağacak? Hareketlilik başladı... Tarih verip duyurdular

Son dakika: İstanbul için uyarı geldi! Kar ne zaman yağacak? Hareketlilik başladı... Tarih verip duyurdular

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

CHP'li Tanrıkulu 'Bir aksilik olmazsa' diyerek Millet İttifakı'nın adayını açıkladı

Savcı önce gözaltına alındı sonra tutuklandı

Savcı önce gözaltına alındı sonra tutuklandı

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Emeklilere bir müjde daha! Maaşlara 1.300 TL zam gelebilir

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Borçlar yapılandırılacak, cezalar silinecek... Kritik tarih 30 Nisan

Yaşlı çiftin acı sonu! Korkunç manzarayı muhtar gördü! İple sandalyede asılı halde...

Yaşlı çiftin acı sonu! Korkunç manzarayı muhtar gördü! İple sandalyede asılı halde...

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Temizlik onunla çok kolay! İşte 2023'ün en iyi robot süpürgeleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.