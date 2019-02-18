HABER

“İstenilen her şeyi yerine getirmiş durumdayız”

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 09:53 | Son Güncelleme

ABD San Francisco’da düzenlenen International Assemble For Collegiate Business Education (IACBE) 2019 toplantısına katılan Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Vekili Doç.

“İstenilen her şeyi yerine getirmiş durumdayız”

ABD San Francisco’da düzenlenen International Assemble For Collegiate Business Education (IACBE) 2019 toplantısına katılan Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Murat Akkaya, “istenilen her şeyi yerine getirmiş durumdayız” diyerek, Uluslararası Avrupa akreditasyonlarının devam etmekte olduğunu ve çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
San Diego’da United States Üniversitesi‘nde toplantıya katılan Doç. Dr. Murat Akkaya, toplantı ve akreditasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.
Akkaya, “Dünya standartlarındaki akreditasyonların bizim fakültemizden beklentileriyle ilgili üç gün süren bir toplantıya katıldık. Bu toplantılar sonucunda fakültemizin şu andaki durumunun yüksek standartlarda olduğunu öğrendik. Bu toplantılar neticesinde ilerleyen dönemlerde nasıl hareket etmemiz gerektiği noktasında öneriler aldık” dedi.
Doç. Dr. Murat Akkaya, istenilen her şeyi yerine getirmiş durumdayız diyerek, Uluslararası Avrupa akreditasyonlarının devam etmekte olduğunu ve 2020 - 2027 yıllarında gerçekleşecek akreditasyonlar için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
“Fakültemizin dünya standartlarında olduğundan emin oluyoruz”
İşletme Fakültesinin dünya standartlarında olduğundan emin olmak için akreditasyon toplantısına katıldıklarını söyleyen Doç. Dr. Akkaya “Bütün dünyada ki üniversiteler aralarında belli bir standart gözetmek durumunda. Biz de bu standartlara uyduğumuzdan emin olmak için bu akreditasyon toplantılarına düzenli olarak katılıyoruz. Böylelikle fakültemizin eğitimlerinin dünya standartlarında olduğundan emin oluyoruz. Bu akreditasyonlar sırasında birkaç üniversiteyle görüşme fırsatımız oldu. Bu üniversitelerden ortak araştırma ve çalışma teklifleri aldık. United State Üniversitesi’yle ve birkaç Üniversiteyle daha ortak proje yapma kararı aldık” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

“İstenilen her şeyi yerine getirmiş durumdayız”

Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!Olay oldu! 'Organize İşler Sazan Sarmalı' Netflix'te!
Şehit olacağını bilmişŞehit olacağını bilmiş
Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’nin potansiyeli ile bu ilçeyi İstanbul’un en güzel ilçesi yapabiliriz”Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’nin potansiyeli ile bu ilçeyi İstanbul’un en güzel ilçesi yapabiliriz”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz oldu

Hayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz oldu

Günlük burç yorumları 18 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Unutulan 'Cille Gecesi' yeniden yaşatıldı

Unutulan 'Cille Gecesi' yeniden yaşatıldı

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

Üniversite öğrencisi genç kız her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Üniversite öğrencisi genç kız her yerde aranıyordu!

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

Şişli'de kaza! Lüks otomobilini bırakıp koşarak kaçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.