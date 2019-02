“İstenilen her şeyi yerine getirmiş durumdayız”

ABD San Francisco’da düzenlenen International Assemble For Collegiate Business Education (IACBE) 2019 toplantısına katılan Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Murat Akkaya, “istenilen her şeyi yerine getirmiş durumdayız” diyerek, Uluslararası Avrupa akreditasyonlarının devam etmekte olduğunu ve çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

San Diego’da United States Üniversitesi‘nde toplantıya katılan Doç. Dr. Murat Akkaya, toplantı ve akreditasyonlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Akkaya, “Dünya standartlarındaki akreditasyonların bizim fakültemizden beklentileriyle ilgili üç gün süren bir toplantıya katıldık. Bu toplantılar sonucunda fakültemizin şu andaki durumunun yüksek standartlarda olduğunu öğrendik. Bu toplantılar neticesinde ilerleyen dönemlerde nasıl hareket etmemiz gerektiği noktasında öneriler aldık” dedi.

Doç. Dr. Murat Akkaya, istenilen her şeyi yerine getirmiş durumdayız diyerek, Uluslararası Avrupa akreditasyonlarının devam etmekte olduğunu ve 2020 - 2027 yıllarında gerçekleşecek akreditasyonlar için de çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

“Fakültemizin dünya standartlarında olduğundan emin oluyoruz”

İşletme Fakültesinin dünya standartlarında olduğundan emin olmak için akreditasyon toplantısına katıldıklarını söyleyen Doç. Dr. Akkaya “Bütün dünyada ki üniversiteler aralarında belli bir standart gözetmek durumunda. Biz de bu standartlara uyduğumuzdan emin olmak için bu akreditasyon toplantılarına düzenli olarak katılıyoruz. Böylelikle fakültemizin eğitimlerinin dünya standartlarında olduğundan emin oluyoruz. Bu akreditasyonlar sırasında birkaç üniversiteyle görüşme fırsatımız oldu. Bu üniversitelerden ortak araştırma ve çalışma teklifleri aldık. United State Üniversitesi’yle ve birkaç Üniversiteyle daha ortak proje yapma kararı aldık” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.