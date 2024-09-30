İstenmeyen gelin oldu! Solmaz Çiros'un merak edilen nişanlısı ortaya çıktı!

Zuhal Topal'la başladığı ekran serüvenini Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programında sürdüren fenomen gelin adayı Solmaz Çiros, adaylarıyla yaşadığı olayların yanı sıra roman danslarıyla da akıllarda kalan bir isimdi.

İzdivaç programlarının yasaklanmasıyla televizyon programlarında görünmeye Solmaz, sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla gündeme gelmeyi başardı. Düğünlerde sahne alan gelin adayı, kilolu haliyle de bir süre konuşuldu.

NİŞANLISI MERAK EDİLDİ!

Uzunca bir süre ekranlara veda eden Solmaz, geçtiğimiz haftalarda Fatih Ürek'in sunduğu Gelin Görümce programında yeniden ortaya çıktı. Nişanlı olduğu öğrenilen Solmaz, nişanlısının akrabası Zehra isimli bir kadınlar programa katıldı. Gelin Görümce'de de kıvrak danslarıyla dikkat çeken fenomen gelin adayı Solmaz'ın nişanlısı da merak edildi.

İSTENMEYEN GELİN OLDU!

Programda sık sık görümce Zehra, Solmaz'ın mesleğinden dolayı ailesinin aklında soru işaretleri olduğunu söylemişti. Nişanlısı Ozan'ın annesi stüdyoyu basarak Solmaz'ın yüzüne "Seni oğluma istemiyorum, uygun görmüyorum" dedi. Solmaz'ın kaynanası, "Oğlumun malında gözü var. " diyerek evlilik sözleşmesi gönderdi ve oğlu Ozan'ı "Evlenirse evlatlıktan reddederim." sözüyle tehdit etti.